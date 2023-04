De nouveaux modèles sont attendus. Des noms bien connus se présentent sous de nouvelles formes. Voici 10 véhicules à examiner de près.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Chevrolet Equinox EV

L’une des nouveautés les plus attendues de la prochaine année est le Chevrolet Equinox EV. Forte du succès remporté par la Bolt, la marque au nœud papillon livre ici un modèle fondateur qui vise une diffusion à très grande échelle. L’Equinox EV, dont on ne se doute pas en découvrant sa ligne qu’il tutoie — présumons-nous — les 2 tonnes, a été conçu sur la révolutionnaire plateforme Ultium mise au point par General Motors (GM). Annoncé comme le VUS compact électrique le plus abordable du marché, l’Equinox EV comptera un ou deux moteurs, selon le mode d’entraînement retenu (traction ou rouage intégral). Selon ses concepteurs, son autonomie électrique pourrait atteindre 482 kilomètres sur une pleine charge.

Dodge Charger Daytona SRT

Dodge retire les Challenger et Charger à la fin de l’année, mais pourrait ressusciter la seconde sous peu. Du moins, c’est l’impression que nous donne cette étude conceptuelle baptisée Charger Daytona SRT. Cette dernière émet le même rugissement qu’un V8 Hellcat de 6,2 litres (grâce à une bande sonore) et les occupants ressentiront les à-coups liés à une boîte de vitesses, même si celle-ci n’existe pas… Chez Dodge, cela s’appelle eRupt Transmission. Une autre fonction pour vous plaquer les épaules contre le dossier est le PowerShot, qui libère momentanément plus de puissance pour faciliter les manœuvres de dépassement. « Elle se conduira comme une Dodge, ressemblera à une Dodge et vrombira comme une Dodge », promettent ses concepteurs.

Fiat 500e

Sa physionomie nous est connue, mais le reste est inédit. En effet, la petite italienne a été revisitée par ses concepteurs. Ceux-ci abandonnent le propulseur thermique qui la propulsait jadis au profit d’une unité de puissance entièrement électrique. Attendue au cours du premier trimestre de 2024, cette citadine garde pour l’instant secrètes ses principales caractéristiques techniques. En Europe, où elle fait déjà carrière, la 500e fait appel à une batterie de 32,3 kWh pour animer son moteur électrique d’une puissance de 117 chevaux. Ces derniers entraînent les roues avant seulement. Sur le Vieux Continent, les autorités estiment son autonomie à 320 kilomètres. Plus réalistement, attendez-vous à près d’une centaine de kilomètres de moins sur les routes du Nouveau Monde.

Honda Prologue

Après avoir longuement hésité à s’engager dans la voie de l’électrification, Honda a fini par prendre du retard sur le marché électrique. La marque japonaise mise notamment sur le Prologue pour rattraper le temps perdu. Fruit d’une collaboration avec la General Motors, ce qui permettra à Honda de réduire ses coûts, le Prologue occupera sensiblement le même espace dans la rue que l’actuel Passport. Aussi, selon certaines sources, ses caractéristiques techniques s’apparenteront à celles du futur Chevrolet Blazer EV. Acura, la filiale de luxe de Honda, proposera pour sa part une version endimanchée du Prologue sous le nom de ZDX.

Hyundai Kona EV

La seconde génération du Kona EV a été dévoilée en avant-première mondiale au Salon de New York il y a quelques jours. Celle-ci préserve l’architecture technique de sa devancière, mais entend réaliser des gains au chapitre de l’habitabilité (l’empattement s’est allongé) et de l’aérodynamique (Cx de 0,27). Une batterie de 65,4 kWh alimente un seul moteur électrique produisant une puissance équivalente à 201 chevaux pour entraîner les roues avant, seul mode d’entraînement offert. Le Kona est muni de la fonctionnalité V2L (Vehicle To Load) qui lui permet d’alimenter des appareils électriques domestiques avec l’énergie stockée dans sa batterie. De plus, il permet dorénavant la conduite à une pédale si chère aux amateurs de véhicules électriques.

Kia EV9

Attendu d’ici la fin de l’année, le Kia EV9 fera la joie des familles nombreuses. En effet, ce VUS électrique pourra accueillir sept passagers à son bord. Conçu sur la plateforme E-GMP du groupe Hyundai, l’EV9 puise son énergie d’une batterie de 99,8 kWh. Celle-ci lui assure, selon son constructeur, une autonomie pouvant atteindre 480 kilomètres, pour peu que son éventuel propriétaire s’en tienne à la version à deux roues motrices (propulsion). Un rouage intégral (avec deux moteurs) sera également proposé, mais le constructeur sud-coréen se garde pour l’instant de divulguer son autonomie. En revanche, il ne fait aucun secret quant à la capacité de remorquage de son dernier-né (2272 kilogrammes) ni de son volume utilitaire de 2320 litres, une fois les dossiers des sièges de deuxième et troisième rangées abaissés.

Porsche Macan

Selon toute vraisemblance, le Macan-E fera sa première apparition publique dans sa forme définitive au Salon automobile de Los Angeles l’automne prochain. Ce modèle comportera deux moteurs synchrones qui s’alimenteront auprès d’une batterie dont la capacité variera, en fonction de la déclinaison, entre 96 kWh et 115 kWh. Le Macan E partagera l’architecture technique de l’Audi Q6 e-tron, connue à l’interne sous le nom de code PPE (Premium Platform Electric). Cette plateforme bénéficiera notamment d’une infrastructure électrique en 800 volts. Cela permet de passer d’une charge de 5 % à 80 % en un peu plus de 18 minutes sur une borne rapide. Elle sera également compatible avec un dispositif de conduite semi-autonome de niveau 3.

RAM REV

Après Ford et GM, au tour de RAM d’électrifier sa camionnette grand format. Déposé sur une architecture consacrée (nom de code STLA), ce RAM REV offre le choix entre deux accumulateurs pour alimenter ses deux unités de puissance dont la puissance totale équivaut à 654 chevaux et 620 lb-pi de couple. En entrée de gamme, cette camionnette capable de tracter une charge de 6350 kilogrammes (14 000 livres) propose une batterie de 168 kWh pour une autonomie présumée de quelque 480 kilomètres. L’éventuel acheteur pourra, moyennant un supplément, s’offrir une « pile » de 229 kWh, laquelle permettra un rayon d’action de quelque 800 kilomètres.

Rolls-Royce Spectre

Les premières livraisons de la Spectre, première Rolls-Royce 100 % électrique, commenceront à l’automne. Ce majestueux coupé — il fait près de 5,5 mètres de long — sera mû par deux moteurs liés à une batterie dont la taille demeure jusqu’ici secrète. Comme son prix, d’ailleurs. Rolls-Royce revendique cependant une consommation de 21,5 kWh/100 km et une autonomie de 520 kilomètres en adoptant les généreuses méthodes de calcul européennes. Parions que l’acheteur traditionnel de Rolls-Royce n’accorde aucune importance à toutes ces données. Il compte généralement sept autres véhicules dans son garage.

Volkswagen ID.Buzz

Un clin d’œil au passé permet de vendre plus facilement la conversion à la zéro émission aux non-initiés. Voilà l’une des raisons pour lesquelles l’ID.Buzz, réinterprétation de la Microbus T2 apparue à la fin des années 1960, reprend du service. Attendu au Canada l’an prochain, ce modèle sera plus long (269 mm) pour accueillir une troisième rangée de sièges. Pour l’heure, Volkswagen ne dit mot sur les caractéristiques techniques de ce modèle. On peut présumer qu’il bénéficiera vraisemblablement d’une batterie plus volumineuse que celle offerte en Europe (77 kWh). Celle-ci lui procure une autonomie de 423 kilomètres selon la très généreuse méthode de calcul WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).