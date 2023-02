Le constructeur américain de véhicules électriques Lucid a récemment ouvert son tout premier studio de vente sur le sol québécois dans un grand bâtiment de 1750 m2 situé rue Saint-Jacques, à Montréal.

Charles René La Presse

Un peu à la manière de Tesla, l’incontournable rival aussi né sur le sol californien, ce studio vend directement à sa clientèle et assure l’entretien des véhicules. Il permet également, comme tout constructeur de luxe qui se respecte, d’avoir un service personnalisé de configuration en employant, entre autres, la réalité virtuelle. Cette approche cherche à la fois à cibler les désirs de l’acheteur, mais également à le fidéliser grâce à ce degré d’implication plus prononcé que la normale. Un site internet plutôt complet sert également de configurateur, permettant une expérience complète à distance.

PHOTO FOURNIE PAR LUCID Pour le moment, la marque vendra uniquement son modèle Air, le seul qui est actuellement commercialisé, dans son studio montréalais.

Le studio montréalais est le 3e à ouvrir au Canada et le 36e dans le monde. Pour le moment, la marque y vendra uniquement son modèle Air, le seul qui est actuellement commercialisé. Grande berline électrique misant sur la performance, elle se décline à l’heure actuelle en deux livrées : les Air Touring (148 500 $) et Air Grand Touring (212 500 $), qui ont respectivement 620 ch et 1080 ch et des autonomies maximales estimées de 653 km et 830 km.

L’Air Pure d’entrée de gamme (121 500 $), qui sera la seule pouvant être mue par deux roues motrices, arrivera prochainement, alors que l’Air Sapphire de 1200 ch produits par trois moteurs électriques sera commercialisée plus tard cette année à un prix de départ nettement plus élevé de 327 500 $.

Avec des ventes mondiales modestes totalisant 7180 véhicules en 2022, Lucid est sans doute limitée par la désaffection généralisée pour les berlines. L’arrivée d’un deuxième modèle en 2024, le VUS Gravity, permettra sans doute un accroissement important de ce chiffre.