Le jeune constructeur vietnamien VinFast a récemment inauguré son tout premier magasin sur le sol québécois, situé au Carrefour Laval.

Charles René La Presse

S’inspirant de Tesla sur la chose, VinFast a l’intention de vendre ses véhicules directement à sa clientèle sans l’intermédiaire de concessionnaires. D’autres marques songent à faire de même au moyen de leurs sites internet.

Pour le moment, le constructeur vietnamien prépare l’arrivée de deux modèles, le VUS compact VF 8 et le VUS intermédiaire VF 9. Le VF 8 avance une autonomie oscillant entre 420 et 471 km (cycle de mesure européen) et des puissances de 349 ch et 402 selon les livrées. Son prix de départ est fixé à 54 990 $. Le VF 9 peut quant à lui parcourir entre 423 km et 594 km (cycle de mesure européen) et est passablement plus coûteux à 103 790 $ comme facture de départ. Il dispose de 402 ch pour se mouvoir. Précisons que les deux modèles ont des configurations à deux moteurs de série, pour le rouage intégral.

Le magasin VinFast situé à Laval est le deuxième à s’établir au pays après celui de Toronto. On vise l’ouverture de six autres emplacements d’ici la fin de l’année au Canada pour appuyer l’arrivée des premiers VF 8. Les VF 9 commandés devraient parvenir au pays au début de 2023, avance-t-on.