(New York) Ford a annoncé jeudi une série d’initiatives destinée à renforcer ses approvisionnements en batteries et matières premières nécessaires à la fabrication des véhicules électriques, un segment sur lequel le constructeur américain veut mettre l’accélérateur.

Agence France-Presse

Le groupe a signé des contrats pour des cellules de batteries lui garantissant de pouvoir atteindre un rythme de 600 000 véhicules électriques par an d’ici fin 2023.

Ford ambitionne alors de fabriquer 270 000 VUS Mustang Mach-E, 150 000 camionnettes F-150 Lightning, 150 000 camionnettes e-Transit et 30 000 unités d’un nouveau VUS pour l’Europe.

Le constructeur affirme par ailleurs avoir sécurisé 70 % de ses besoins en capacité de batteries pour atteindre un rythme de fabrication de 2 millions de véhicules par an d’ici 2026.

En plus des batteries actuelles à base de nickel, cobalt et manganèse (NCM), il a prévu d’intégrer dans sa chaîne de production des batteries à base de lithium, fer et phosphate (LFP).

Le groupe a ainsi passé un accord avec l’entreprise chinoise Contemporary Amperex Technology (CATL), qui doit lui fournir des batteries LFP pour ses Mustang Mach-E en Amérique du Nord à partir de l’an prochain et ses F-150 Lightning à partir de 2024.

Ford prévoit aussi d’augmenter ses achats auprès de ses partenaires existants, LG Energy Solution et SK On.

L’entreprise anticipe par ailleurs l’installation d’une usine de batteries LFP en Amérique du Nord d’une capacité totale de 40 gigawatts, mais n’a pas précisé s’il s’agirait de sa propre usine, de celle d’un partenaire ou d’une co-entreprise, ni sa localisation.

Le constructeur a aussi renforcé son approvisionnement direct en matières premières, en signant des accords pour du nickel et du lithium avec des groupes miniers.

« Nous mettons le système industriel en place pour évoluer rapidement », a commenté le directeur général de Ford, Jim Farley, dans un communiqué.

Bousculés par Tesla et d’autres start-up, les constructeurs automobiles traditionnels ont accéléré l’électrification de leurs gammes ces dernières années.

Selon des informations de presse, Ford se prépare à supprimer plusieurs milliers de postes afin de réduire ses coûts pour intensifier sa transition vers les véhicules électriques.

Interrogée à ce sujet lors d’une conférence téléphonique jeudi, une responsable du groupe, Lisa Drake, n’a pas confirmé ces informations.

Elle a seulement indiqué que dans le domaine des véhicules électriques, « des équipes plus petites peuvent aller plus vite que des grandes équipes », en étant plus agiles et en évitant trop de bureaucratie.