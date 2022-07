Le constructeur automobile vietnamien VinFast poursuit son expansion rapide en annonçant des investissements totalisant « plusieurs dizaines de millions de dollars américains » dans le fabricant taiwanais de batteries à électrolyte solide ProLogium.

Charles René La Presse

Cette entente de coopération stratégique permettra à VinFast d’assurer le développement et la production de batteries dotées de cette technologie par ProLogium selon les paramètres dictés par le constructeur. VinFast vise l’entrée en scène de son premier modèle doté de cette batterie en 2024. Le constructeur explore également la possibilité de construire au Viêtnam une usine destinée à l’assemblage de ces batteries de concert avec ProLogium.

L’annonce pourrait donner une longueur d’avance à VinFast et faire accélérer grandement l’évolution de cette technologie qui n’a pas encore atteint les véhicules électriques offerts au grand public. Notons que Mercedes-Benz a également conclu une entente de coopération avec ProLogium à la fin du mois de janvier.

Les batteries à électrolyte solide sont moins lourdes et volumineuses tout en étant plus sûres que les batteries au lithium-ion grâce entre autres à l’absence d’électrolyte liquide. Leur densité d’énergie est aussi nettement plus grande et elles souffrent moins rapidement de dégradation due aux recharges successives. Bref, c’est extrêmement prometteur.

VinFast orchestre actuellement son arrivée sur le marché canadien avec deux VUS tout électriques, les VF 8 et VF 9 ayant des prix de départ respectifs de 51 250 $ et 69 750 $ et une autonomie ciblée oscillant entre 400 km et 594 km.