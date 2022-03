Genesis, Hyundai et Kia appuient sur l’accélérateur

L’intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques ne se dément pas, surtout dans un contexte haussier du prix du carburant. Encore faut-il que l’offre soit assez complète pour satisfaire la demande de profils de clients variés. Le groupe Hyundai est bien au fait de la chose et a choisi la semaine dernière d’accélérer la transition électrique de ses trois grandes marques.

Charles René La Presse

C’est lors de la rencontre annuelle avec ses actionnaires que la société mère, Hyundai, a donné le coup d’envoi d’une série d’annonces en lien avec sa transition électrique. Le chiffre qui est d’abord à retenir ici est inévitablement 1,87 million. C’est le nombre total de véhicules que le constructeur souhaite vendre annuellement d’ici 2030. Ce chiffre comprend également ceux annualisés de Genesis, la marque de luxe et permettrait de sécuriser 7 % des parts mondiales de marché des véhicules électriques, selon les projections de la multinationale.

La matière de base de cet effort reste indéniablement la plateforme modulaire E-GMP, qui permet de diminuer les coûts de développement en intégrant les composants dans un ensemble compact et continuellement adaptable. Une architecture électrique modulaire est aussi en cours de développement par les ingénieurs du groupe coréen dans un dessein, encore une fois, de standardisation.

Pour ce faire, Hyundai va diversifier sa gamme électrique en lançant 11 nouveaux modèles électriques d’ici la fin de la décennie. Ils se déclineront comme suit : trois berlines, six VUS, un véhicule commercial et un autre modèle dont le segment n’a pas été défini. C’est la berline Ioniq 6, dont le lancement est prévu cette année, qui ouvrira le bal, suivie du VUS intermédiaire Ioniq 7. À l’heure actuelle, la gamme Hyundai compte deux créations entièrement électriques, les Ioniq 5 et Kona électrique.

Chez Genesis, six modèles électriques verront le jour d’ici 2030, soit deux voitures et quatre VUS. Le VUS GV60, dévoilé l’année dernière, prendra le chemin des concessionnaires cette année. Il sera accompagné de la livrée électrifiée du GV70.

Des cibles – personnalisables – tout aussi grandes pour Kia

L’autre entité du groupe Hyundai, Kia, aspire à pouvoir vendre 1,2 million de véhicules électriques sur une base annuelle d’ici 2030. Lorsqu’on tient compte du fait que la marque espère écouler 3,15 millions de véhicules au total cette année, ce n’est pas un mince pourcentage.

PHOTO FOURNIE PAR KIA Le multisegment électrique Kia EV6

Pour appuyer l’offensive, 14 modèles entièrement électriques portant son logo naîtront d’ici huit ans. Le rythme de lancement sera de deux modèles par année de 2023 à 2027. Fait intéressant, Kia souhaite proposer deux camionnettes électriques, précisant que cela lui permettra de percer certains marchés émergents. On ne peut également exclure l’intérêt du marché nord-américain pour ce type de véhicule.

En parallèle, Kia veut développer son volet commercial électrique en développant un volet de personnalisation très abouti grâce à la plateforme E-GMP. La marque veut d’ailleurs devenir un leader mondial sur ce terreau fertile appelé en anglais PBV (pour purpose-built vehicle).