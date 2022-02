(Paris) Il s’est vendu autant de voitures neuves hybrides non rechargeables que de diesel simple en Europe au cours de l’année 2021, pour la première fois, tandis que les 100 % électriques ont continué leur percée de façon moins impressionnante qu’en 2020, ont annoncé les constructeurs mercredi.

Taimaz SZIRNIKS Agence France-Presse

Dans un marché automobile au ralenti, revenu à son niveau des années 1990, les ventes de voitures électrifiées (hybrides, hybrides rechargeables et électriques) ont même dépassé les ventes de véhicules à essence au quatrième trimestre.

Face à la pénurie de puces électroniques, les constructeurs ont équipé en priorité leurs modèles les plus profitables, dont les modèles électrifiés. Mais ces nouvelles motorisations ont été elles aussi rattrapées au 4e trimestre par la pénurie de puces électroniques, les empêchant de poursuivre la croissance inédite enregistrée en 2020.

Hybrides non rechargeables + 60,5 %

Sur l’ensemble de l’année 2021, les ventes d’hybrides non rechargeables (avec moteur principal diesel ou essence) ont continué de croître (+60,5 % sur un an) avec 1,9 million de voitures écoulées, soit 19,6 % de parts de marché, à égalité avec le diesel simple.

Celui-ci, touché par le scandale du dieselgate et de fortes surtaxes aux véhicules plus polluants, a vu ses ventes s’écrouler d’un tiers sur l’année (-31,5 %) sur tout le continent, et même de moitié au dernier trimestre, note l’Association des constructeurs (ACEA) dans un communiqué.

Hybrides rechargeables + 70,7 %

Les ventes d’hybrides rechargeables, ces véhicules équipés d’un moteur thermique et d’un petit moteur électrique, ont également progressé de 70,7 %, avec 867 092 véhicules vendus et 8,9 % de parts de marché.

« L’hybride est devenu la solution des constructeurs pour réduire leurs moyennes d’émissions de CO 2 », note Felipe Munoz du cabinet Jato Dynamics.

Tout électriques + 63,1 %

Les ventes d’électriques, de leur côté, ont continué à progresser de 63,1 % dans l’Union européenne, avec 878 432 véhicules vendus et 9,1 % de parts de marché (contre 1,9 % en 2019, et 5,4 % en 2020), propulsés par les aides publiques à l’achat et l’offre électrique de plus en plus large des constructeurs.

La France et l’Allemagne, les deux principaux marchés, ont continué à s’électrifier, tandis que la Suède, l’Irlande ou l’Italie ont vu leurs ventes d’électriques doubler en un an.

Près de l’UE, le Royaume-Uni a vu les ventes d’électriques progresser de 76 % sur un an. En Norvège, dix-neuf des 20 modèles de voitures neuves les plus vendues en janvier en Norvège étaient des électriques, avec une part de marché inédite de 83,7 %.

« Le marché des électriques se consolide »

« Le marché des électriques se consolide, surtout sur les plus gros marchés », commente Felipe Munoz. Des plus petits marchés comme la Roumanie ou la Grèce ont aussi commencé à s’électrifier, avec l’arrivée de concessions du pionnier électrique et haut de gamme Tesla, mais aussi de modèles plus économiques chez les grands constructeurs, a-t-il souligné.

Alors que la Commission européenne vise à interdire les ventes de voitures à moteur thermique d’ici 2035, la plupart des constructeurs ont musclé leur offre, et leurs ventes, de voitures électriques et hybrides.

Le leader européen Volkswagen a notamment doublé ses ventes de voitures à batterie, entre son VUS ID4 et sa compacte ID3. Renault a vendu 30 % de véhicules hybrides et électriques en Europe, hors utilitaires, contre 17 % en 2020. Toyota, de son côté, vend 70 % de ses véhicules en version hybride en Europe de l’Ouest.

L’association écologiste Transport & Environment (T & E) s’est félicitée de ces chiffres, tout en demandant des objectifs plus sévères de la part de la Commission européenne.