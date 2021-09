Découvrez les nouvelles qui ont marqué l’actualité de la dernière semaine dans le monde de l’automobile

Charles René La Presse

Le jeune constructeur automobile californien Lucid veut réellement frapper un grand coup avec sa grande berline électrique de luxe Air. Les chiffres d’autonomie publiés récemment par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis en témoignent de façon probante.

La version Air Dream Edition Range pourra parcourir jusqu’à 837 km sur une charge, selon le protocole de mesure de l’agence américaine. C’est 185 km de plus que la Tesla Model S Long Range. Cela est en partie explicable par le design de sa carrosserie, qui offre très peu de résistance à l’air.

Son coefficient de traînée n’est d’ailleurs que de 0,21 cx, ce qui est néanmoins comparable à celui de la Model S. Cette Dream Edition aura par ailleurs 933 ch en réserve, une puissance indéniablement démesurée qui peut être éclipsée par la version Dream Edition Performance de 1111 ch.

La production de la Lucid Air s’amorcera cette année. La marque n’a pas encore présenté la fourchette de prix canadienne du modèle. Si l’on se fie cependant aux chiffres américains, oscillant entre 77 400 $ US et 139 000 $ US, l’Air dépasserait logiquement les 100 000 $ CAN en version de série.