Moins cher à entretenir, mais plus cher à assurer ?

Le coût d’utilisation actuel d’un véhicule électrique surclasse largement celui de son homologue à essence. Dans tous les domaines, à l’exception du montant pour l’assurer ? C’est du moins ce que prétendent des lecteurs de La Presse. Après vérification auprès d’une demi-douzaine d’assureurs, certaines nuances s’imposent.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

D’abord, il convient de rappeler que plusieurs facteurs influencent le coût d’une assurance auto. Il y a l’âge et l’expérience du conducteur, le lieu de résidence, le taux de vol. À ceux-ci s’ajoutent le prix du véhicule et le coût des réparations après sinistre. Ces deux facteurs expliquent en grande partie l’écart de prix entre un véhicule à essence traditionnel et un autre doté d’un propulseur électrique.

Le vrai et le faux

Un facteur déterminant et souvent mal compris des consommateurs, qui s’expliquent mal pourquoi une Kona Electric coûte en moyenne 7 % plus cher que son homologue à essence, selon les devis obtenus auprès de six assureurs. Cette disparité de coûts est toutefois bien théorique. En effet, à l’heure actuelle, le coût de la couverture d’assurance d’un véhicule électrique peut toutefois bénéficier de tarifs préférentiels.

En effet, plusieurs assureurs contactés proposent des réductions pouvant atteindre 30 % aux propriétaires (et locataires) d’un véhicule électrique. À noter que certaines compagnies d’assurances offrent des rabais (moins généreux cependant) aux propriétaires de véhicules hybrides et à faible consommation de carburant.