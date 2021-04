Le marché des véhicules électriques prend de l’ampleur. Nous vous en présentons 10 qui retiendrons l’attention.

Audi e-Tron GT

Ne tournons pas autour du pot, cette sculpturale berline partage plusieurs de ses composants avec la Taycan de Porsche. D’ailleurs, tout comme cette dernière, l’Audi comporte une boîte à deux vitesses, une suspension pneumatique et quatre roues motrices et directrices. Deux déclinaisons, GT et RS, figurent au catalogue de ce modèle attendu dans les concessions au cours de l’été. L’utilitaire Q4 e-Tron, quant à lui, fera son entrée sur le marché canadien juste avant Noël…

BMW iX

Des trois automobiles électriques prochainement attendues de BMW, l’iX (notre photo) est de loin la plus fascinante. Inspirée de l’étude conceptuelle Vision-i-NEXT présentée il y a trois ans, l’iX inaugure une plateforme modulaire, inédite et entièrement destinée aux propulseurs électriques. Dotée d’un rouage intégral, l’iX est mue par deux moteurs électriques, un par essieu, dont la puissance excède les 500 chevaux, affirme sans plus de précision le constructeur munichois.

Chevrolet Bolt EUV

La Bolt profite d’une cure de jeunesse cette année et accueille du même coup une déclinaison (EUV) plus utilitaire, sans adopter pour autant un rouage à quatre roues motrices. En effet, celle-ci procure plus d’espace aux occupants des places arrière et sans doute un confort supérieur en raison de son empattement accru (75 mm) par rapport à la Bolt. Les deux modèles partagent le même propulseur.

Hyundai Ioniq 5

Ioniq était un modèle ; aujourd’hui, c’est une marque. Cette filiale électrique de Hyundai entreprend l’automne prochain la commercialisation de la 5, un modèle qui reprend sensiblement les codes esthétiques de l’étude Concept-45 présentée il y a un peu plus d’un an. Premier modèle du groupe sud-coréen à étrenner la plateforme E-GMP et forte d’un généreux empattement (3 m de long), l’Ioniq 5 s’annonce particulièrement spacieuse et pratique (le volume du coffre dépasse les 500 L).

Mazda MX-30

Battre des records d’autonomie n’est pas la plus grande motivation du premier véhicule électrique de Mazda, le MX-30. D’ailleurs la capacité de sa batterie (35,5 kWh) apparaît trop modeste pour cela. Considérant que les automobilistes parcourent en moyenne 60 km par jour, le constructeur japonais estime que l’autonomie du MX-30 (environ 200 km) est largement suffisante. Et pour rassurer les gros rouleurs, Mazda propose un prolongateur d’énergie (en l’occurrence un moteur rotatif à essence) pour les voyages au long cours. Mazda a annoncé cette semaine qu’il allait commercialiser le MX-30 chez les concessionnaires du Québec et de la Colombie-Britannique à l’automne.

Mercedes EQS

Le retard de l’EQC à franchir l’Atlantique incite la direction canadienne de Mercedes à revoir sa stratégie et à faire de l’EQS — une berline — le premier véhicule de sa filière électrique EQ. Ce modèle attendu pour l’automne n’a toujours pas — au moment d’écrire ces lignes — retiré officiellement son camouflage ni révélé son contenu technologique. En revanche, elle ne fait pas de secret de son tableau de bord tapissé sur toute sa largeur d’un immense écran appelé « Hyperscreen ».

Nissan Ariya

Après un long passage à vide (les débuts de la Leaf remontent à plus de 10 ans déjà), Nissan inscrit un deuxième véhicule électrique à son catalogue, l’Ariya. Ce modèle plaque à son sol les batteries, dont la capacité variera de 65 kWh (218 chevaux) à 90 kWh (242 chevaux). Deux configurations seront offertes quant au mode d’entraînement (traction et rouage intégral). La version tractée compte un seul moteur, alors que la déclinaison 4ORCE (intégrale) en a deux.

Porsche Cross Turismo

L’été prochain, le Cross Turismo vient épauler le Taycan chez Porsche. Les deux modèles ont beaucoup en commun, mais le Cross Turismo cherche à séduire une clientèle en quête d’un véhicule plus polyvalent, plus spacieux et capable de s’aventurer sur les chemins rocailleux. Pour cela, il faut que l’acheteur coche l’option « Offroad Design ». Celui-ci adopte des carénages et des bas de caisse adaptés pour affronter ces chaussées caillouteuses.

Rivian R1T

La transition électrique incite plusieurs entrepreneurs à tenter leur chance, et Rivian est l’un d’eux. Soutenue par Amazon et collaboratrice de Ford (Rivian devait produire une Lincoln), la marque américaine revisite le moteur-roue. Un concept apparu chez Porsche à la fin du XIXe siècle et repris beaucoup plus tard par le groupe Traction Couture d’Hydro-Québec. Rivian confirme que les premières livraisons de ses véhicules commenceront à l’automne, y compris au Canada.

Volkswagen iX

Les premières unités de l’ID.4 débarquent chez les concessionnaires au mois d’octobre, mais Volkswagen confirme ses prix (à partir de 44 995 $) et la fiche technique de ce modèle. Celui-ci est en mesure de parcourir, dans sa configuration à roues arrière motrices, quelque 400 km sur une charge complète. Un mode d’entraînement à quatre roues motrices figure au catalogue, mais sa disponibilité est fixée à une date ultérieure.