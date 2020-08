Le concurrent chinois de Tesla progresse

La société NIO est méconnue en Amérique du Nord, mais le constructeur de voitures électriques est tout de même coté à la Bourse de New York. Et son action a plus que triplé de valeur, ces dernières semaines, maintenant que sa capacité de production semble s’être accélérée. Détail intéressant : la direction de NIO promet que cette cadence s’accélérera encore au fil des premiers mois de 2020.