Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Une dernière fois à la pompe

J’ai 76 ans et je compte acheter la dernière auto neuve à pétrole de ma vie. Je la veux assez grosse pour mon sac de golf, la plus économique en essence (je n’ai plus besoin de puissance !), assez surélevée pour mon vieux dos et mes genoux. Comme je vis en ville, je voudrais une voiture à quatre roues motrices ; je n’ai pas le goût de sortir la pelle. Que me suggérez-vous comme auto fiable pour les 10 prochaines années ? Budget de 35 000 $ en incluant les taxes.

C. Samson

Pour cette somme, vous pourriez envisager une berline comme la Subaru Legacy dans sa déclinaison « commodité » qui correspond à votre budget (32 575,87 $). La question est de savoir si elle est « assez haute » pour vos besoins. Pourquoi ne pas aller la voir et, du coup, jeter un œil au Forester de base ? Ce dernier dépasse cependant votre budget de quelques centaines de dollars (taxes incluses toujours). Parmi les autres choix que vous pourriez considérer figurent des véhicules plus compacts (il est gros, votre sac de golf ?) comme le Hyundai Kona, le Subaru Crosstrek, le Kia Seltos ou encore le futur Honda HR-V. Le Corolla Cross devrait également figurer sur votre liste, mais dans sa configuration LE (AWD). Cette dernière, au même titre que le Forester, dépasse légèrement (521 $) votre budget.

On garde, svp

Je possède une Subaru Impreza à hayon 2012 avec moins de 45 000 km au compteur. Je sais, nous ne roulons pas beaucoup ! Elle est en excellente condition, mais étant donné qu’elle va avoir 10 ans, je me demande si je devrais songer à la changer. J’ai l’habitude d’acheter mes voitures et de les garder longtemps. Je préférerais une voiture hybride et pas complètement électrique, car nous avons un véhicule seulement pour deux personnes. Pouvez-vous me suggérer un modèle VUS hybride ? J’aime Subaru, Toyota et Honda.

Hélène G.

Et pourquoi la changer ? Elle est, dites-vous, dans un état remarquable et vous parcourez moins de 5000 km par année. Maintenez votre véhicule en forme pour encore quelques années puisque vous allez mettre des décennies, dans votre cas, à récupérer les économies promises de ces mécaniques vertes.

Beau, bon, pas cher

Je dois acheter une voiture prochainement et j’ai un petit budget. Avec le prix de l’essence, la consommation par litre devient plus importante que le seul prix d’achat. Vu la fin de la production de la Chevrolet Spark cette année, quelle voiture a le meilleur rapport qualité/prix ? J’ai l’impression que le choix va se jouer entre la Nissan Versa, la Mitsubishi Mirage, la Kia Rio ou la Toyota Corolla.

Loïc L.

Si votre choix doit s’arrêter sur l’un de ces quatre véhicules, la Corolla est de loin la plus intéressante. Elle n’est pas la plus économique à la pompe, il est vrai, mais elle est cependant la plus spacieuse, la plus confortable, la plus fiable et la plus facile à revendre. Vous pourriez considérer également la Rio de Kia, même si la pérennité de ce modèle semble menacée.

Deux options à l’horizon

J’ai une Honda Fit 2007 achetée en 2006. Je devrai la changer sous peu, car elle demande plusieurs réparations depuis quelque temps. Je cherche un modèle à cinq portes et de mêmes dimensions que la Honda Fit, mais avec traction intégrale. Et idéalement hybride, capable de se recharger d’elle-même. Comme vous pouvez le constater, je garde mes autos longtemps.

Jocelyne D.-V.

Pourquoi ne pas attendre la sortie du futur Honda HR-V (d’ici la fin du printemps) ou encore – il est un peu plus massif – du Corolla Cross hybride ? Celui-ci devrait entreprendre une carrière à la fin de l’année.