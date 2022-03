Conseils d’expert

L’automobile en questions : la cousine riche

Q. Mon conjoint et moi avons une Golf 2010 que nous aimons, mais qui prend de l’âge. Pour 25 000 $ à 30 000 $, on hésite entre une Golf d’occasion très récente ou une Audi A3 e-tron un brin plus vieille. On roule surtout en ville (20 km aller-retour du bureau), mais on va régulièrement en Ontario (de sept à huit heures à la fois). Le prix de l’essence qui grimpe justifie-t-il l’Audi, considérant qu’on y gagne aussi en confort/luxe ? On aime la Golf, qui semble plus raisonnable, mais on adore l’apparence et l’aspect moins générique de sa cousine luxueuse. On la gardera au moins cinq ans. Que choisir ? — Julien P.