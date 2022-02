Q. J’ai actuellement une Beetle 2013 avec 67 000 km qui a profité d’un entretien hors pair. J’hésite à la changer, car je l’aime beaucoup. Elle a un toit panoramique. Il me faudra me faire à l’idée qu’un jour, je devrai m’en défaire… Je pensais la changer en 2023 pour une Subaru Crosstrek à essence, car je suis encore mal à l’aise avec une voiture électrique. Bref, dois-je la garder encore un an ou deux, la changer maintenant pour une Subaru ou réfléchir à l’achat d’une électrique (petit VUS) ? Je vis dans un immeuble et j’aurai besoin de l’installation d’une borne. Merci de m’éclairer.



— Marie P.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Faut-il vraiment lui dire au revoir ? Avec si peu de kilomètres au compteur, pourquoi ne pas la conserver encore dans son état immaculé ? Dans deux ans, plusieurs choses risquent de survenir. Peut-être serez-vous plus à l’aise de circuler au volant d’un véhicule électrique. Peut-être aurez-vous alors aussi accès plus facilement à une borne. Pourquoi ne pas attendre ?

PAS DEMAIN LA VEILLE

Q. Je suis l’heureux propriétaire d’une A5 cabriolet dont la location se terminera en mars 2023. Je désire passer à la voiture électrique, mais je ne vois aucune annonce des constructeurs. Quelles sont les meilleures options pour moi : conserver ma 2019, en louer une 2023 ou attendre un cabriolet électrique ?



— Pierre V.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi A5 Cabriolet

R. Vous avez une bonne année encore devant vous avant d’arrêter votre choix. Dans le contexte actuel, vous pourriez conserver votre véhicule actuel (vous en êtes heureux) et voir ce que l’avenir réserve. Pour l’heure, seul Tesla a confirmé son intention de produire un roadster électrique. Les marques traditionalistes ont, quant à elles, d’autres priorités. Il faut savoir que le segment de marché des cabriolets ne cesse de se contracter et que l’offre des constructeurs se concentre de plus en plus vers des modèles élitistes.

UNE BONNE OCCASION ?

Q. J’ai un Porsche Macan 2018 dont la location arrive à échéance à la fin d’avril. J’aurai environ 32 000 km. Devrais-je racheter mon bail de location à 34 000 $ ou remettre les clés et en louer un nouveau ? Est-ce un véhicule fiable hors garantie ?



— Yves P.

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Porsche Macan

R. Et pourquoi ne pas le conserver ? C’est un véhicule relativement fiable, mais il exige un entretien suivi et celui-ci peut se révéler coûteux. Si vous empruntez cette avenue, assurez-vous dans un premier temps de faire inspecter le véhicule avant son achat. Vous pourriez également songer à trouver un technicien hors réseau pour certains travaux d’entretien.

REMIX

Q. Je suis à la recherche d’un véhicule qui combine les attributs d’un camion et d’une auto. Ce véhicule doit compter quatre places et être en mesure de transporter mon matériel de bricolage. Je suis indécis entre une Dodge Caravan, un Ford Transit Connect, une Toyota Sienna ou encore une Kia Carnival. Lequel a la meilleure fiabilité sur 10 ans ?



— Dominic A.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Sienna

R. La fiabilité, d’accord, mais aussi la consommation, avec le prix de l’essence qui ne cesse de prendre de l’altitude. De tous vos choix, la Sienna représente le meilleur. Sa motorisation hybride permet de réaliser de très belles économies à la pompe et son rouage intégral permet d’affronter la saison blanche sans inquiétude. Il s’agit d’une fourgonnette fiable, pratique et bénéficiant d’une valeur résiduelle plus élevée que les autres véhicules de sa catégorie.