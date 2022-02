Q. Mon conjoint et moi avons une Golf 2010 que nous aimons, mais qui prend de l’âge. Pour 25 000 $ à 30 000 $, on hésite entre une Golf d’occasion très récente ou une Audi A3 e-tron un brin plus vieille. On roule surtout en ville (20 km aller-retour du bureau), mais on va régulièrement en Ontario (de sept à huit heures à la fois). Le prix de l’essence qui grimpe justifie-t-il l’Audi, considérant qu’on y gagne aussi en confort/luxe ? On aime la Golf, qui semble plus raisonnable, mais on adore l’apparence et l’aspect moins générique de sa cousine luxueuse. On la gardera au moins cinq ans. Que choisir ?



— Julien P.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Comme vous le savez sans doute, l’A3 e-tron est une hybride rechargeable, donc celle-ci sera plus économique à la pompe que la Golf, pour peu que vous utilisiez une borne de recharge. Cela dit, le choix plus raisonnable est d’opter pour une Golf plus récente (même architecture technique que l’Audi) et qui se trouvera, elle, sous garantie. Et si vous recherchez une apparence moins générique, pourquoi ne pas rechercher la version Alltrack de la Golf ?

ON LE GARDE ?

Q. La location de trois ans pour mon Rogue 2019 se termine en avril prochain. J’aurai environ 30 000 km. Pour l’utilisation que j’en fais, j’en suis satisfait. J’ai l’intention de le racheter. Le concessionnaire exige 20 000 $ avec taxes. Bonne décision ?



— Alain R.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Nissan Rogue

R. Si le véhicule a été correctement entretenu, ne présente pas de problèmes et convient toujours à vos besoins, oui.

MARCHÉ FUTUR

Q. En avril prochain, nous recevrons notre Ford Transit 2022 et nous commencerons la conversion pour en faire notre véhicule récréatif. Nous sommes à la retraite et y mettrons l’été pour réaliser les travaux à notre goût. Nous souhaitons faire des escapades partout au pays et le revendre d’ici cinq ou six ans. Ce qui me déstabilise actuellement, c’est la revente. L’électrification des véhicules, c’est pour bientôt, mais ce type de véhicule, une fois transformé, ne semble pas prêt à rouler des kilomètres sur nos routes en mode électrique. Selon vous, y aura-t-il un marché pour un véhicule récréatif à essence autour de 2030 ?



— Sylvie D.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Transit 2020

R. Il y aura toujours un marché pour un véhicule à essence en 2030. Il n’y a pas lieu de vous en inquiéter. Le gouvernement canadien entend interdire la vente des véhicules neufs à essence à partir de 2035. Mais il y aura encore beaucoup de véhicules à essence en circulation à ce moment-là.

PATIENCE

Q. Je loue actuellement une Subaru Crosstrek 2019 que j’aime beaucoup. La location se terminera avec 75 000 km au compteur, en mai 2022. J’hésite entre remettre les clés, l’acheter ou encore louer/acheter une nouvelle Crosstrek hybride ou un Kona électrique de Hyundai. Par contre, celui-ci n’est pas à quatre roues motrices. Essence, hybride ou électrique ? Je suis mêlé. Je fais environ de 300 à 350 km par semaine.



— Richard D.

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU AMERICA Subaru Crosstrek hybride

R. Puisque le Hyundai ne correspond pas à vos critères et que la Crosstrek hybride ne remplit pas ses promesses (autonomie électrique de 30 km), pourquoi ne pas conserver votre véhicule et suivre attentivement l’évolution du marché ? Plusieurs nouveautés sont attendues dans les deux prochaines années et certaines percées technologiques sont à prévoir.