Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Q. La Civic Si, est-ce une voiture que vous achèteriez ? […] Je suis hésitant entre celle-ci et la nouvelle Acura Integra, dont nous sommes toujours en attente de la version définitive. Quel serait votre choix ? Ma voiture actuelle est une Golf R 2018 (DSG), mais je veux retourner à une voiture ayant une excellente boîte manuelle. Aussi, mon fils commencera à conduire en 2023, une raison de plus de réduire le nombre de chevaux. Je crois que la Civic Si (dans cette mouture) est la plus homogène. Mon deuxième choix serait une nouvelle GTi. Toutefois, on entend plusieurs frustrations au sujet d’un système d’infodivertissement.



— Éric C.

R. La boîte manuelle de la Civic Si est en effet un pur délice et tout laisse croire que ce qualificatif s’appliquera également à celle de la future Integra. Ce modèle, comme vous le savez, aura la même base technique que la Civic Si, mais Acura n’a, au moment d’écrire ces lignes, confirmé aucune donnée technique.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Civic Si 2022

Cela dit, la Civic Si est en effet un véhicule très homogène, mais la GTi l’est tout autant. Et l’allemande offre en prime un coffre plus modulable (carrosserie à hayon et surface de chargement plus étendue), une meilleure garantie (4 ans/80 000 km comparativement à 3 ans/60 000 km). Quant au système d’infodivertissement, je vous l’accorde, il nécessite une certaine période d’adaptation. Donc, pour répondre à votre question, ce véhicule serait mon premier choix, même si la commande de la boîte manuelle n’est pas aussi soyeuse.

LA BONNE PRISE ?

Q. Je termine la location d’une Audi A3 en octobre 2022 et je souhaite faire le saut vers un véhicule électrique. La Mini Cooper SE est le modèle qui m’intéresse, mais son autonomie de 183 km est décevante. Existe-t-il de l’information qui permet de croire que l’autonomie sera plus grande sur les modèles 2023 ? Si oui, est-ce réaliste de croire que je pourrais obtenir ce véhicule dès octobre 2022 ?



— Micheline B.

PHOTO FOURNIE PAR MINI Mini Cooper SE

R. Rien ne laisse croire que l’autonomie de ce véhicule — au demeurant fort amusant à conduire — sera rehaussée dans les mois à venir.

LE BON CHOIX ?

Q. Nous avons un RAV4 Limited 2013 et envisageons d’opter pour un modèle électrique. Nous souhaitons profiter de la bonne valeur de revente de notre véhicule ainsi que des mesures incitatives gouvernementales. Nous sommes tentés par l’Ioniq 5 de Hyundai. Nous avons deux jeunes enfants, aimons faire du vélo, du ski et du camping… ce qui nécessite de l’espace de chargement ! Il faut aussi que le véhicule ait la traction intégrale. Est-ce un bon modèle pour nous ?



— Isabelle St-L.

PHOTO ULI_SONNTAG, FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen ID.4

R. Le dossier de fiabilité de l’Ioniq 5 est actuellement vierge. Comme bien d’autres véhicules électriques apparus au cours des dernières semaines, des derniers mois. Cela dit, ce véhicule offre plusieurs fonctionnalités qui répondront à vos critères, mais nous vous suggérons tout de même de jeter un œil à l’ID.4 de Volkswagen. Ce dernier offre un volume utilitaire plus grand et une capacité de remorquage plus importante.

ON REMET LES CLEFS ?

Q. Fin de bail locatif en avril. Cadillac XT-5 avec 36 000 km au compteur. Le rachat nous coûterait plus ou moins 20 000 $. Devrions-nous l’acheter et le revendre à profit et louer de nouveau ou le racheter et le garder encore quelques années ?



— Line F.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CADILLAC Cadillac XT-5

R. À l’heure actuelle, un XT-5 se négocie bien au-delà de 20 000 $. Donc, vous auriez intérêt à l’acheter, pour peu que ce véhicule corresponde toujours à vos besoins et attentes.