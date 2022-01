Q. Nous cherchons une camionnette ou un VUS doté d’une bonne capacité de remorquage (1500 lb au moins) avec un espace de chargement généreux : nous aimons les projets de rénovation et de paysagement ! Bien que nous habitions Montréal, nous visitons souvent la famille au Saguenay les week-ends. Il est donc important que la voiture soit bien insonorisée et confortable, avec une consommation d’essence réduite. Nous avons eu de mauvaises expériences avec Kia et voulons éviter cette marque. Le Ford Maverick semble intéressant. D’autres idées ?



— Laurie M.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Six cent quatre-vingts kilos. Voilà une capacité de remorquage bien modeste. Naturellement, un Maverick n’aura aucun mal à exécuter cette tâche. La camionnette de Ford sera également en mesure, dans sa déclinaison hybride, d’offrir un excellent rendement énergétique.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Maverick 2022

Selon les données des autorités canadiennes, le Maverick consomme en moyenne 6,3 L/100 km. Et bonne nouvelle, sa motorisation hybride se révèle particulièrement sobre en ville (5,7 L/100 km, comparativement à 7,1 L/100 km sur les voies rapides). Le bon débattement de sa suspension fait du Maverick une camionnette confortable et agréable au quotidien. Donc, un très bon choix, mais il faudra faire preuve de patience pour l’obtenir. Étant donné la capacité de remorquage recherchée, vous pourriez également considérer un utilitaire urbain comme la Crosstrek de Subaru (avec le 2,5 L) ou encore le Toyota Corolla Cross. Ce dernier sera proposé en cours d’année avec une motorisation hybride, mais sa capacité de remorquage n’a toujours pas été officialisée. Quant à la Subaru Crosstrek, sa déclinaison hybride limite sa capacité de remorquage à 480 kg.

ON PRÉPARE LE PRINTEMPS

Q. Je vais acheter une roulotte de 3000 lb au printemps. J’hésite entre le Chevrolet Blazer avec V6 ou le Jeep Cherokee avec V6. Je garde mes véhicules au moins huit ans. À long terme, lequel de ces deux véhicules est le plus fiable ? Je parcours en moyenne 14 000 km par année. Je ne veux pas de sept ou huit places. Nous ne sommes que deux.



— Pierre C.

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Blazer

R. Sur la base de vos critères, le Blazer représente sans doute votre meilleur choix. Vous pourriez également songer au Passport de Honda (un peu plus cher, mais bénéficiant d’une valeur résiduelle supérieure).

UN PEU DE LUXE

Q. Je suis intéressé par deux véhicules hybrides : le Venza de Toyota et le Corsair de Lincoln. Je recherche le confort de roulement, un peu de luxe […] ainsi qu’une performance respectable de la motorisation hybride. Et selon vous, serait-il mieux de louer ou d’acheter ?



— Jean-Pierre H.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA CANADA Toyota Venza 2021

R. Il existe un écart de prix assez considérable entre les deux. Il importe aussi de rappeler que le Venza, contrairement au Corsair, propose une motorisation que vous ne pouvez pas brancher. Puisque vous ne mentionnez pas la présence d’une borne de recharge à la maison, la sagesse (et le portefeuille) dicte de choisir le Venza puisque vous recherchez seulement « un peu de luxe ». Quant au Lincoln, mieux vaut le louer en raison de la dépréciation souvent rapide des véhicules de luxe. Le Lincoln conservera 55 % de sa valeur au terme de quatre ans, comparativement à 65 % pour le Toyota, selon les prévisions des agences spécialisées.

RETOUR DE LOCATION

Q. Je remets mon Audi Q3 dans un an. Idéalement, j’aimerais une voiture plus petite, électrique, quatre portes, à traction intégrale. J’aimerais vos suggestions, svp.



— Michel B.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Q3

R. Comme vous le savez sans doute, Audi proposera le Q4 e-Tron, mais celui-ci n’est pas plus compact. Il fait 4588 mm de long comparativement à 4488 mm pour votre actuel Q3. Et il est plus cher (59 950 $). Parmi les véhicules d’une taille comparable à celle du Q3, vous pourriez songer aux C40 et XC40 Recharge de Volvo (plus compacts que votre Q3) ou encore à la Polestar 2 et au Model 3 de Tesla. Tous ces modèles occupent cependant autant, sinon plus, d’espace sur la route que votre Q3 actuel. Même les futurs véhicules électriques de Toyota et de Subaru seront plus volumineux que votre Q3.