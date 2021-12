Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Faire ses devoirs

Je me demande toujours où votre chroniqueur trouve ses informations sur Volkswagen, toujours des erreurs […] Dans sa chronique, il y a cette perle : "Ce modèle s’adresse aujourd’hui à une clientèle plus âgée que celle de la R. Cette dernière, dont les débuts au Canada remontent à 2012, recrute des acheteurs plus jeunes." Fait-il exprès pour toujours avoir tort sur la R ? Les jeunes achètent la GTi parce qu’elle est moins chère et plus amusante à conduire (pas d’AWD). La R est considérée comme un char de vieux (comme moi qui ai 50 ans) qui veulent du "fun sans une voiture m’as-tu-vu". Tout le monde (VW Vortex, Golfmk7, reddit/r/golfr, etc.) s’accordent sur ce sujet, sauf votre chroniqueur… Il suffit de regarder dans les bagnoles un petit peu pour voir ce que je dis. Jean-François P.

Vous avez droit à votre opinion, mais le chroniqueur émet la sienne en se fondant sur des faits. Au risque de vous déplaire encore une fois, je précise que les propriétaires canadiens de la R ont en moyenne 39 ans. Ceux qui se procurent une GTi ont 41 ans en moyenne. La source ? Maritz NVCS, octobre 2018 à septembre 2021. Données corroborées par la direction de Volkswagen Canada. Parmi les autres données de cette même étude : la clientèle de la R se recrute principalement chez les milléniaux (43 %) et la génération X (33 %). Par ailleurs, les acheteurs de la R ont un revenu familial supérieur (de 30 %) par rapport aux propriétaires de la GTi.

Un avis sur l’Infiniti

J’aimerais connaître votre avis sur l’Infiniti Q50 (Red Sport) sur le plan de la fiabilité. Je viens d’en faire l’essai routier. Puissance, tenue de route, confort… tout me plaît de cette voiture. Je retourne chez le concessionnaire pour faire l’essai de la version moins puissante (quoique raisonnable à 300 ch) afin de voir si cette dernière procure autant de plaisir à conduire que sa grande sœur. Je garde mes voitures très longtemps. Pour preuve, je conduis une Saab 9-5 Aero 2008 et une 370Z 2014. Que pensez-vous de ces voitures Infiniti ? Qu’y a-t-il de comparable ? Eddy B.

Il s’agit d’un bon choix considérant la fiabilité éprouvée de ce véhicule et son coût d’entretien souvent plus raisonnable que celui de la concurrence européenne. Vous pourriez considérer également l’IS de Lexus. Celle-ci propose également une fiabilité au-dessus de la moyenne et des frais d’entretien raisonnables. L’IS est toutefois plus confortable, moins sportive et dotée d’un rouage intégral moins performant que la Q50.

Véhicule de fonction

J’aimerais avoir votre opinion concernant le choix d’un véhicule de fonction. On me propose un Subaru Outback Limited 2022 ou un Nissan Rogue SV Premium 2022 AWD (j’ai lu votre banc d’essai). Je n’ai pas d’exigence particulière, mais apprécie un agrément de conduite, dans la mesure du possible avec ce type de véhicule, et le rangement, j’ai deux bancs de bébé. Je ne tirerai ni remorque ni bateau. Patrick L.

Considérant vos critères, l’Outback vous apportera plus de satisfaction en raison de sa conduite plus engageante et de son rouage intégral à prise constante plus performant.

Louer ou acheter ?

Je pense me procurer une auto électrique dans les prochains mois. Avec toutes les avancées technologiques prévues dans les prochaines années, je me demande s’il ne vaut pas mieux opter pour une location. Qu’en pensez-vous ? Lise D.

Notre conseil à ce jour demeure de louer plutôt que d’acheter en raison des nombreuses avancées des constructeurs dans le domaine de l’électrification.