Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Q. J’ai actuellement une Toyota Sienna quatre roues motrices et j’aimerais changer pour un véhicule hybride. Mon mari aimerait un véhicule 100 % électrique, mais je ne suis pas prête à cette option. Nous avons besoin d’espace puisque nous sommes cinq à voyager dans l’auto avec les deux chiens. J’ai aussi besoin d’un véhicule quatre roues motrices pour aller au chalet le week-end. Que me proposez-vous ?



— Julie M.

R. Pourquoi ne pas songer à une autre Sienna ? Le dernier modèle comporte une motorisation hybride qui consomme aisément moins de 7 L/100 km. Vous pourriez également songer à la Chrysler Pacifica hybride qui, elle, se recharge et offre une autonomie entièrement électrique sur une distance de quelque 50 km.

SUCCESSION

Q. J’aimerais savoir si, lors de la mort d’une personne, la location de la voiture cesse par le fait même ou si les héritiers sont obligés de continuer la location.

– Marcel B.

PHOTO DANIEL ACKER, ARCHIVES BLOOMBERG La mort n’annule pas un contrat de location.

R. La mort n’annule pas ce genre de contrat, à moins qu’une assurance précise ait été contractée en ce sens. Dans le cas contraire, les héritiers peuvent céder le bail à une tierce personne ou sous-louer le véhicule pour ainsi éviter de payer le solde de la dette. Si le contrat et le bailleur le permettent, ils peuvent aussi vendre le véhicule et rembourser ensuite le solde de la dette.

HARO SUR LES VUS

Q. Dans environ six mois, j’aimerais me procurer une auto familiale neuve ou presque (ex. : modèle de démonstration). Mon budget est d’environ 55 000 $. Mes deux critères de sélection principaux sont le plaisir de conduire et la fiabilité. L’espace de rangement est aussi important pour notre famille. J’ai toujours préféré les familiales aux VUS. Devrais-je aimer les VUS maintenant ? Je pensais à la Subaru Outback, à l’Audi Allroad, à la Mercedes Classe C familiale et à la Volvo V60. Pouvez-vous m’éclairer, svp ?

– Olivier F.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Allroad

R. Il n’est pas nécessaire d’aimer les VUS, vous savez ! Vous avez de très beaux choix et, parmi ceux-ci, l’Allroad d’Audi apparaît comme le plus intéressant en raison de ses performances dynamiques, de la qualité de sa présentation et de sa finition. La Mercedes Classe C représente une solution de rechange à considérer. Deux produits fiables, pour peu que ces véhicules soient minutieusement entretenus. Quant à la Volvo V60, son avenir apparaît incertain.

HISTOIRE DE FAMILLE

Q. Mon cousin a loué pour quatre ans une Audi A3 Quattro bien équipée. La voiture a été louée en avril 2018 et la fin de son bail arrive en avril 2022. La valeur de rachat au terme du bail est de 22 000 $. Elle aura à l’odomètre approximativement 10 000 km maximum à l’échéance du bail. Comme mon cousin ne souhaite pas acheter cette voiture, j’aimerais le faire. Considérant la marque Audi (auto de luxe), d’après vous, est-ce que cette automobile serait un bon achat ?

– Paul D.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi A3

R. Chaque véhicule d’occasion est unique. C’est d’ailleurs ce qui fait son charme. Dans votre cas, le prix est fort intéressant si l’on considère le kilométrage parcouru. Il s’agit d’un bon achat dans la mesure où ce véhicule partage plusieurs composants avec d’autres produits Volkswagen. Un achat très intéressant.