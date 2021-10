Trucs et conseils

Conseils d’expert

L’automobile en questions : famille active et nombreuse

Q. Nous avons une Honda Odyssey 2012 avec pratiquement 200 000 km au compteur et nous cherchons son successeur. Nous sommes deux adultes et trois enfants (et parfois jusqu’à six ou sept quand les amis nous accompagnent). Nous sommes aussi d’avides campeurs qui tractons une tente-roulotte de 3200 lb. Avec les passagers, vélos, etc., pas besoin de vous dire que nous sommes à la limite de la capacité de remorquage de notre vénérable Odyssey. En résumé, nous cherchons un véhicule de trois rangées utilisables (avec assez de place pour des enfants qui grandissent) qui tire au moins 5000 lb. Nous préférions rester en deçà de 60 000 $ si possible. Que suggérez-vous ? Est-ce que les constructeurs planifient de bonifier la capacité de remorquage des fourgonnettes dans le futur ? Notre horizon d’achat est dans les 12 prochains mois. — Patrick P.