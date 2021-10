Q. Comment se fait-il que les représentants de Nissan soient dans l’impossibilité de répondre à nos questions portant sur l’Ariya ? […] Seriez-vous en mesure de nous informer sur l’admissibilité des quatre modèles du Nissan Ariya aux aides gouvernementales et sur le prix de ceux-ci ? De même que sur la date de leur sortie au Québec ? Dans quelle mesure la pénurie des microprocesseurs a-t-elle un impact sur l’arrivée de l’Ariya au Canada ?



— Yves L.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Les représentants ne peuvent répondre à vos questions, car ils ne savent tout simplement pas. Les négociations entre Nissan et son distributeur canadien se poursuivent toujours pour établir les prix et les caractéristiques de ce modèle, dont la sortie est prévue pour le printemps prochain, confirme le porte-parole de l’entreprise. Ce dernier assure que la pénurie de microprocesseurs n’aura pas d’impact sur la sortie de ce modèle qui fera ses débuts en Asie et en Europe avant de mettre le cap sur l’Amérique du Nord.

PAS TROP LONG

Q. Nous avons deux véhicules : une fourgonnette Toyota Sienna 2011 (que je compte user à la corde) et une Mini Cooper 2011. Nous sommes des gens de 60 ans actifs et transportons à l’occasion les petits-enfants. On va remplacer d’ici un an la Mini Copper et on cherche un véhicule assurément plus confortable (si confortable est un mot pour la Mini) n’excédant pas 14 pi de long (la Mini fait 12 pi) et assez spacieux pour y mettre deux sacs de golf avec chariots et deux valises. Nous recherchons une occasion récente avec un budget de 40 000 $ à 45 000 $ ou moins, si possible. Ma copine a récemment vu une Mercedes GLA 250. Nous irons la voir, mais avez-vous une autre suggestion ?

– Jocelyn et Nadine

PHOTO ROBERTO CAI HEGELER, FOURNIE PAR BUICK Buick Encore GX

R. Bien sûr. Vous pourriez considérer les Buick Encore et Encore GX. Ils correspondent aux critères recherchés (confort, longueur et volume du coffre). Ils ne sont sans doute pas aussi amusants à conduire qu’une Mini, mais ils ont cependant le mérite d’être moins onéreux à entretenir et plus fiables.

UN BON ACHAT ?

Q. J’ai une Honda Accord 2006 et je regarde pour me procurer une Toyota Corolla hybride neuve. Est-ce un bon achat ? Sinon, que me conseillez-vous ? Je fais environ 12 000 km par année.

– Lise L.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla hybride

R. Il s’agit d’un très bon achat. Un véhicule robuste, fonctionnel, fiable et bénéficiant d’une valeur résiduelle élevée. En dépit de votre faible kilométrage annuel et en présumant que vous conserverez ce véhicule très longtemps (votre véhicule a tout de même 15 ans), le coût de la version hybride vaut le débours.

APPROVISIONNEMENT

Q. En 2017, j’ai acheté une Audi A3 berline 2015 avec 24 000 km au compteur au coût de 29 000 $, et je l’aime beaucoup. J’ai l’intention de la changer pour une autre occasion plus récente, mais le représentant de mon concessionnaire Audi m’indique qu’il n’y a aucun stock. Pas même un véhicule démonstrateur. Est-ce possible ? Me conseillez-vous de prendre la prolongation de garantie ?

– Andrée R.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi A3 2015

R. C’est tout à fait possible. Plusieurs modèles se trouvent en rupture de stock. Quant à la garantie prolongée, pourquoi souscriviez-vous à cette protection si votre intention à court terme est de vous départir de votre véhicule actuel ? Ce véhicule est réputé fiable et nécessite seulement un entretien suivi.