Q. J’ai une Subaru Crosstrek, ma deuxième, que j’aime beaucoup. Mais j’aurai besoin bientôt d’un véhicule sept places parce que ma fille attend des jumeaux et que nous serons des grands-parents très impliqués. Que me conseillez-vous ?



— Francine F.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Puisque vous semblez très satisfaite des produits Subaru, peut-être devriez-vous alors considérer l’Ascent. Il s’agit d’un véhicule polyvalent, doté d’un rouage intégral aussi performant que celui de votre véhicule actuel. Dans la même catégorie, nous vous invitons également à considérer le Toyota Highlander — surtout dans sa configuration hybride — ou, mieux encore, la Sienna du même constructeur.

BIENTÔT L’HIVER

Q. Je suis à la recherche d’une automobile compacte pas trop coûteuse et à quatre roues motrices. Merci de ne pas me proposer de VUS. Que me suggérez-vous ?

– Émile F.

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda3

R. Les options ne sont pas très nombreuses dans le secteur automobile. Vous pourriez considérer la Mazda3 (dynamique à conduire, présentation agréable) et la Subaru Impreza (rouage intégral performant et construction solide).

BESOIN DE CHANGEMENT

Q. Je dois changer ma Toyota Matrix que j’ai appréciée en tout point. Je me demandais quel serait le choix le plus judicieux sur le marché de l’occasion pour un véhicule avec une transmission manuelle entre la Toyota iM, la Toyota Corolla à hayon et la Honda Civic à hayon. Je recherche bien sûr la fiabilité, le confort, le plaisir de la conduite et le côté pratique. Je garde mes véhicules sur de longues périodes. J’ai gardé ma première Matrix jusqu’à ses 275 000 km avec comme seul bris mécanique un radiateur, à 175 000 km.

– Caroline P.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla à hayon

R. Tous vos choix sont excellents, même si aucun de ces modèles n’offre la même polyvalence que votre actuelle Matrix. L’iM (née sous l’enseigne Scion) est sans doute le modèle du groupe le plus avantageux financièrement. La Civic à hayon demeure la plus plaisante à conduire, mais les prix exigés sur le marché de l’occasion (cela vaut aussi pour la Corolla) dépassent parfois l’entendement.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Q. Je conduis actuellement une Volvo XC70 2012 avec 241 000 km au compteur. Elle est plutôt fiable et confortable. Je parcours en moyenne 15 000 km par année. Considérant ce scénario, devrais-je opter pour un véhicule plus écologique ? Électrique ou hybride ? Je lis des articles qui avancent que l’hybride serait plus écologique. À noter que le volume de chargement et le confort figurent au sommet de mes priorités d’achat.

– Paul G.

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo XC60 T8

R. Si l’on ne tient pas compte du processus de sa fabrication (lequel fait l’objet de nombreux débats), c’est une évidence que, dans la rue, le véhicule électrique est actuellement la solution la plus verte. Cela dit, l’hybride à prise rechargeable est une technologie qui, pour plusieurs, représente une étape transitoire riche en apprentissages avant de se tourner définitivement vers le tout-électrique. Pour retrouver aujourd’hui les mêmes caractéristiques que celles de votre actuel XC70 (rouage intégral, volume de chargement, confort), vous aurez plus de choix du côté des véhicules hybrides rechargeables que de ceux à propulsion électrique. Ainsi, vous pourriez songer à un autre Volvo, le XC60 T-8 par exemple, ou, pour peu que votre véhicule actuel soit en bon état et correctement entretenu, penser à le conserver jusqu’à la fin de sa vie utile. Cela aussi représente un geste pour l’environnement.