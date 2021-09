Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

La bonne occasion

Q : J’hésite entre le Mitsubishi Outlander et le Kia Sorento pour remplacer mon Nissan Rogue 2011 qui a 257 000 km au compteur. J’envisage un modèle 2016-2017. Suis-je sur une bonne piste ?

Félix S.-A.

R : Votre raisonnement est bon. Quant à vos deux options, elles se défendent en matière de fiabilité. Les deux se trouveront toujours sous la protection de leur constructeur (garantie initiale de 5 ans/100 000 km). L’Outlander a toutefois l’avantage d’une garantie plus généreuse encore (10 ans) sur le groupe motopropulseur. Pour vous permettre de les départager sous d’autres aspects, soulignons que le rouage intégral de l’Outlander est plus performant que celui du Sorento. Celui-ci, en revanche, propose une présentation plus valorisante (qualité des matériaux, présentation plus moderne) et généralement plus d’accessoires de confort. En outre, son moteur V6 (oubliez les quatre-cylindres ici) est plus économe et plus vif et s’arrime à une transmission automatique traditionnelle au rendement plus lisse que celui de la CVT (boîte à variation continue) qui équipe l’Outlander.

Histoire ancienne

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Outback 2018

Q : Nous voulons acquérir une Subaru Outback 2017-2018. La fiabilité est très importante pour nous. À votre connaissance, le constructeur a-t-il réglé ses problèmes de moteur ?

Paule R.

R : Le problème qu’a eu Subaru (consommation d’huile) il y a quelques années touchait principalement le 2 L. L’Outback n’était nullement touchée par ce problème.

Nostalgie, quand tu nous tiens

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Veloster 2019

Q : Je suis à la recherche d’une petite voiture sport manuelle pour assouvir la nostalgie de mes premières voitures, une Honda CRX et, plus tard, une Toyota Celica. Mon choix s’est arrêté sur une Mini Cooper S (2016-2017-2018) avec moins de 55 000 km au compteur, mais je suis aussi tentée par une Hyundai Veloster neuve pour sensiblement le même prix ! La Cooper neuve dépasse mon budget. Vos conseils pour régler ce dilemme ?

Sylvie T.

R : Sans hésitation aucune, la Veloster. La Mini Cooper S est plus amusante à conduire, il est vrai, mais le coût des pièces de remplacement est élevé et la voiture nécessite un entretien suivi et coûteux.

Bye-bye

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Ford Focus 2012

Q : Ma fille possède une Ford Focus 2012 équipée de la transmission à double embrayage. Certains mécaniciens nous conseillent de changer cette voiture, car cette transmission risque de briser à moyen terme. J’aimerais avoir votre opinion à ce sujet.

Marc V.

R : Cette boîte à double embrayage a fait l’objet de nombreuses modifications depuis sa sortie et, selon de nombreux lecteurs, celles-ci ne donnent jamais entière satisfaction. Il serait en effet plus sage de se départir de ce modèle. Et le plus vite sera le mieux.