Q. Nous avons une Honda Odyssey 2012 avec pratiquement 200 000 km au compteur et nous cherchons son successeur. Nous sommes deux adultes et trois enfants (et parfois jusqu’à six ou sept quand les amis nous accompagnent). Nous sommes aussi d’avides campeurs qui tractons une tente-roulotte de 3200 lb. Avec les passagers, vélos, etc., pas besoin de vous dire que nous sommes à la limite de la capacité de remorquage de notre vénérable Odyssey. En résumé, nous cherchons un véhicule de trois rangées utilisables (avec assez de place pour des enfants qui grandissent) qui tire au moins 5000 lb. Nous préférions rester en deçà de 60 000 $ si possible. Que suggérez-vous ? Est-ce que les constructeurs planifient de bonifier la capacité de remorquage des fourgonnettes dans le futur ? Notre horizon d’achat est dans les 12 prochains mois.



— Patrick P.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. La Toyota Sienna aurait été un bon choix, mais sa capacité de remorquage ne correspond pas à vos attentes. Pas le choix de vous tourner vers un VUS intermédiaire. Puisque votre horizon d’achat est dans les 12 mois, peut-être devriez-vous vous intéresser à notre banc d’essai du Nissan Pathfinder et de ses rivaux. Parmi ces derniers, vous devriez également considérer le Pilot de Honda, même si sa conception est un peu datée. Par ailleurs, pour répondre à votre seconde interrogation, les constructeurs ne songent pas à augmenter la capacité de remorquage des fourgonnettes.

UNE DÉCISION À PRENDRE

Q. J’ai un Volkswagen Tiguan 2018 dont la location se termine en juin 2022. Déjà 130 000 km au compteur, mais ça roule toujours aussi bien. VW me propose de le reprendre et d’avoir un 2021 pour un peu moins à payer par mois. Je pensais le garder à la fin de la location, car j’aime l’espace, l’économie à la pompe et le 4 motion. L’ID.4 est retardé selon le concessionnaire. Devrais-je le racheter en 2022 (11 000 $ taxes incluses), reprendre une location de quatre ans ou aller ailleurs ? Ailleurs, mais où ? Je veux diminuer mes paiements ou ne plus en avoir et avec l’essence qui n’arrête pas de monter, devrais-je changer pour l’électrique tout de suite ?



— Jean-Pierre L.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La Volkswagen ID.4

R. D’ici la fin de votre bail, le problème d’approvisionnement de l’ID.4 sera sans l’ombre d’un doute corrigé. L’usine américaine qui la fabrique (les unités actuellement vendues au Canada nous viennent d’Europe) aura atteint son rythme de croisière et la pénurie de microprocesseurs sera alors de l’histoire ancienne. Donc, l’ID.4 représente alors un choix à considérer. Vous pourriez également considérer le Taos (toujours chez VW) qui offre un rapport espace/encombrement étonnant et de meilleures économies à la pompe.

PREMIÈRE VOITURE

Q. J’aime les familiales, moins les VUS, alors je conduis une Subaru Outback 2015 et ma conjointe, une Toyota Corolla 2016. Voici la situation : notre fils de 16 ans a mis des sous de côté pour l’achat de son premier véhicule. Près de 18 000 $. Il a fait de nombreuses lectures au sujet des voitures. Maintenant, depuis un an, il rêve de l’achat d’une Audi A3 des années 2015 ou 2016. Intérieur pâle, extérieur bleu. Bref, son idée est faite. Il aimerait une voiture distinctive avec une bonne tenue de route. Nous, on aimerait qu’il ait une voiture fiable, sans trop de surprises d’entretien. Dites-nous, quelles pourraient être les autres voitures potentiellement intéressantes pour notre fils avec les paramètres présentés plus haut ? L’achat est prévu cet automne.



— Jean H.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La Volkswagen Golf 2018

R. Ce n’est pas un vilain choix dans la mesure où l’A3 dérive assez étroitement de la Golf de Volkswagen (disponibilité et coût des pièces). Cela dit, pourquoi pas une Golf ? À l’heure actuelle, il pourrait, au prix équivalent à une A3, s’offrir un modèle plus récent, ayant moins de kilométrage et, qui sait, bénéficier d’une boîte manuelle.

ON CHANGE !

Q. J’ai actuellement une Acura TL SH-AWD 2014 avec 142 000 km au compteur. Celle-ci me satisfait pleinement, mis à part la consommation d’essence (du Super) qui est de 10 litres pour 100 km, ce qui n’est quand même pas vilain. J’ai acheté la voiture sur le marché d’occasion et je n’ai pas de réparations à effectuer à court terme. Ma question : est-ce que je devrais essayer de la vendre (environ 15 000 $) et acheter une autre voiture à environ le même prix, mais moins gourmande en essence, et si oui, serait-ce rentable ? Je regarde pour une Mazda 3, une Toyota Corolla, une Toyota Camry hybride ou même une Toyota Prius. Je sais que je vais perdre en agrément de conduite !



— Martin

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA La Mazda 3

R. Pourquoi ne pas la vendre et vous offrir une voiture plus économique à la pompe ? Est-ce financièrement intéressant ? Oui, car au-delà du coût de l’essence, il y a celui des réparations et la TL SH-AWD est une automobile plus sophistiquée que la moyenne. En optant pour un véhicule plus économique, l’expérience au volant sera certes différente, mais pas forcément ennuyante pour autant. La Mazda 3 et la Volkswagen Golf offrent un agrément de conduite plus relevé que la moyenne des compactes.