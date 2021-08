Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Du point A au point B

Q : Je termine le mois prochain la location (4 ans) d’une Hyundai Elantra GL 2018, avec 80 000 km au compteur, ce qui comprend un voyage annuel en Floride. Bien entretenue, aucun problème jusqu’ici. Elle me convient sur les plans du confort, de la fiabilité et de la consommation. Le prix d’achat en fin de location est de 9500 $. J’ai 79 ans et j’utilise mon auto pour ce qu’elle est, soit un moyen de transport tout court, sans flafla. J’hésite entre la garder pour au moins quatre autres années, avec les réparations et entretiens normaux (freins, pneus, etc.), et acheter une nouvelle Elantra Preferred 2021, sans les tracas, mais avec le coût afférent à une nouvelle auto. Je cherche aussi bien à minimiser mes coûts qu’à éviter les problèmes.

Michel K.

R : La fiabilité de l’Elantra 2018 est dans la bonne moyenne, sans plus. Pour assurer votre tranquillité d’esprit et considérant votre kilométrage annuel, pourquoi ne pas vous en offrir une neuve ? Le modèle a été revisité dans la dernière année. Et puisque vous ne souhaitez pas de « flafla », pourquoi ne pas préférer la déclinaison Essential (17 899 $) ? Celle-ci est dotée de pneus de 15 po, sans doute la même taille que ceux de votre véhicule actuel. Si tel est le cas, vous pourriez éviter l’achat de nouveaux pneus d’hiver.

Le véhicule parfait

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla Cross

Q : J’ai une Honda Civic SE 2000 qui m’a très bien servie. Je suis retraitée et je voudrais acquérir un dernier véhicule. Je ne fais pas beaucoup de kilométrage, sauf pour quelques voyages au Québec. Je voudrais un véhicule fiable, économique, avec des coûts d’entretien bas et sans trop d’électronique. Mes priorités sont : boîte automatique et climatiseur. Je regarde aussi du côté des modèles d’occasion (fin de location ou véhicule ayant eu un seul propriétaire avec bas kilométrage et bon entretien). J’aimerais un véhicule dans lequel on est assis un peu plus haut que dans ma Civic. Les modèles qui m’intéressent sont le Honda HR-V, la Toyota Corolla et le Toyota RAV4. Avez-vous d’autres suggestions ?

Suzanne M.

R : Plusieurs véhicules correspondent à vos critères. Si vous recherchez un véhicule neuf, nous vous suggérons de jeter un coup d’œil au Kia Seltos, au Volkswagen Taos ou au futur Toyota Corolla Cross. Celui-ci entreprendra une carrière à l’automne. Le HR-V est agréable aussi, mais pas aussi confortable que les modèles précités pour de longs déplacements.

Électrique et vite

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Q4 e-tron

Q : Je suis sans véhicule depuis peu. J’avais auparavant un Jaguar F-Pace R sport 2018 en reprise de location, et avant cela un Mercedes GLC 43 coupé 2017. Je n’ai pas besoin de mon véhicule pour aller au travail. Je cherche un véhicule hybride ou électrique à quatre roues motrices pouvant me procurer plaisir de conduite, confort et un peu d’espace de chargement, comme les deux autres véhicules. J’ai mis un dépôt remboursable sur un Rivian, mais je m’attends à de longs délais de livraison, d’où les raisons de mon hésitation. Quelles seraient vos suggestions de véhicules bien équipés de moins de 125 000 $ disponibles au plus tard en janvier 2022 ?

Nikola J.

R : Selon un représentant de Rivian, les premières livraisons canadiennes débuteront en décembre. Vous devriez avoir un intérêt à l’égard des Tesla assurément, de la Polestar 2, de l’Audi Q4 e-tron (la commercialisation débute en décembre). Vous pourriez également inclure la Porsche Taycan Cross Turismo (voir banc d’essai de cette semaine), mais à 125 000 $, celle-ci ne sera peut-être pas aussi « équipée » que vous le souhaitez.

On remet les clés et on en prend une autre

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2019

Q : Nous conduisons une Alfa Romeo Stelvio 2018 et le contrat de location se terminera en février 2022. Elle marque déjà 91 000 km au compteur alors que notre contrat prévoyait 80 000 km. Nous l’adorons et aimerions la conserver, mais nous nous questionnons sur la fiabilité à long terme de cette voiture. Il nous faudra débourser près de 30 000 $ pour l’acheter et si nous décidions de la remettre, il nous faudra payer près de 8000 $ pour le kilométrage excédentaire. Votre recommandation serait appréciée.

Francine C.

R : Difficile d’établir la fiabilité à long terme de ce véhicule, dans la mesure où sa diffusion est somme toute assez confidentielle. La prudence dicte de remettre les clés. Puisque vous avez aimé ce véhicule, nous vous suggérons de discuter avec votre concessionnaire pour une nouvelle location et, par la même occasion, de négocier les frais de kilométrage excédentaire.