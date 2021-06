Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Plus petit, plus écologique

Q : Je suis propriétaire d’une Subaru Outback 2017 avec 76 000 km au compteur. Je n’ai aucun problème avec cette voiture, sauf que je la trouve trop grosse. J’approche les 71 ans et je voudrais une plus petite automobile. Je regarde le Hyundai Kona, le Mazda CX-30 et le Toyota RAV4. J’aime la conduite avec le rouage intégral et la hauteur du conducteur, et j’aimerais peut-être aller vers un véhicule hybride. Quelle est votre suggestion ?

Hélène B.

R : Parmi vos choix, vous avez différentes tailles de véhicules utilitaires. Le RAV4 est plus volumineux que les deux autres. Si cette taille est appropriée, alors vous pourriez également considérer le Tucson de Hyundai, qui est offert, tout comme le RAV4, avec des motorisations hybrides (rechargeable ou pas). Si, par contre, vous souhaitez un véhicule plus compact et que vous avez été satisfaite de votre Subaru, vous devriez considérer la Crosstrek. Cette dernière est également offerte en version hybride rechargeable.

Pour la retraite

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Beetle 2018 cabriolet

Q : Pour ma retraite en 2022, j’ai l’intention de m’acheter un cabriolet d’occasion. Je fais peu de kilométrage : environ 8000 km par an. Mon budget est autour de 20 000 $. Je préférerais une transmission automatique et un véhicule à quatre places. Alors, que me conseillez-vous ?

Guylaine

R : En présumant qu’il s’agira de votre unique véhicule, pourquoi ne pas vous offrir une Volkswagen Beetle d’occasion ? Celle-ci s’annonce plus fiable et moins coûteuse à entretenir qu’une Mini Cooper. Malheureusement pour vous, cette catégorie s’éteint peu à peu et le choix n’est pas très abondant.

Choix difficile

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Passport

Q : Quel est la différence entre un Honda Passport et un Acura RDX ? Quel est le meilleur choix ?

Pierre G.

R : Le Passport et le RDX n’ont rien en commun. Le premier dérive des Pilot et Ridgeline. Le second, du CR-V. Le meilleur choix dépend de l’utilisation que vous comptez en faire, du budget dont vous disposez, de vos goûts et de vos attentes. Le RDX est plus sportif, plus stylisé et plus moderne techniquement que le Passport. Ce dernier, en revanche, offre une polyvalence accrue et une capacité de remorquage supérieure.

Avant de descendre dans la rue

PHOTO JAGUAR LAND ROVER, VIA REUTERS Prototype Land Rover Defender à l’hydrogène

Q : Je suis curieux de savoir sur quelle année-modèle travaillent les ingénieurs des constructeurs d’automobiles en 2021. Autrement dit, combien d’années entre la planche à dessin et l’arrivée dans une salle d’exposition ? Et comment deviner les tendances à long terme ?

Louis M.

R : Chez tous les constructeurs, la grande tendance est à la réduction du nombre de plateformes. Un nombre croissant de modèles d’apparences très différentes partagent en fait le même soubassement. Ce partage a précipité la gestation et le développement des voitures actuelles. Certains constructeurs font preuve de zèle pour annoncer des cycles à 220, 180, voire 160 semaines. On peut ergoter pour savoir à partir de quel moment l’on compte l’idée de départ, l’élaboration du cahier des charges, le gel de celui-ci, etc., mais le processus est généralement d’environ cinq ans. Quant aux tendances, les constructeurs suivent très attentivement celles dictées par la mode, l’ameublement intérieur, l’architecture, mais aussi les préoccupations émergentes de la société. L’abandon progressif du cuir animal au profit de matériaux recyclés ou produits à partir de végétaux en est un exemple.