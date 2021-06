Q. Ma Honda Accord 2005 m’a très bien servie jusqu’ici, mais certaines choses mineures coûtent très cher à réparer, même avec des pièces usagées. À près de 80 ans, j’ai donc décidé de me procurer une voiture neuve. Mes amis ont opté pour des Hyundai Tucson ou Honda CRV, que je trouve trop gros. J’ai aussi décidé de me procurer une voiture hybride. La X1 de BMW me plaît en raison de sa taille et de la simplicité de son instrumentation et de son tableau de bord, mais sa fiabilité ne m’inspire pas confiance. Lors d’une visite chez un concessionnaire Lexus, j’ai eu un coup de cœur pour l’UX 250h. Mes déplacements se font surtout en ville et dans un rayon d’une heure. Et je n’ai que rarement des passagers. Que pensez-vous de ce choix ?



— Christine P.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. L’UX 250h est un produit éprouvé et fiable susceptible de vous plaire, en effet. En raison de sa taille, de la douceur de sa direction et de son faible diamètre de braquage, ce véhicule se révèle agréable à conduire en milieu urbain. On lui reprochera cependant la visibilité réduite (surtout vers l’arrière), sa banquette arrière et son coffre étriqués ainsi que son système d’infodivertissement lent et pas très convivial (pavé tactile). En outre, les gémissements de son moteur agacent lors des reprises et des fortes accélérations. En contrepartie, l’UX 250h se révèle très économique à la pompe.

POUR L'AVENTURE

Q. Nous sommes propriétaires d’un Mercedes GL 320 2009 avec 160 000 km au compteur, acheté neuf. L’économie de sa consommation en diésel est phénoménale pour un véhicule sept places : moins de 8 l/100 km sur la grande route. J’envisage bientôt de recommencer les grands trajets et me demande si ce véhicule est toujours le bon candidat, compte tenu de son âge. Il a été un fidèle (et très confortable) compagnon de route dans le passé. Est-ce le genre de mécanique qui peut normalement excéder 250 000 km ? L’entretien a toujours été fait chez le concessionnaire, la carrosserie jamais négligée. Dans l’affirmative, nous conseilleriez-vous de traîner une roue de secours puisque nous n’avons pas remplacé nos pneus par des « run-flat » d’origine ?

– Jean-François

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES

Mercedes GL 320 2009

R. Ce moteur peut aisément franchir le cap des 500 000 km, pour peu qu’il soit bien entretenu. Aucune inquiétude de ce côté. Et si votre véhicule est si bien entretenu, je ne vois aucun problème à quadriller les routes du continent à son bord. Quant à la roue de secours, c’est une solution à envisager. Faute d’espace, vous pourriez également considérer une bombe anticrevaison, mais son efficacité est limitée en ce qui a trait à la semelle.

LE SILENCE

Q. Quel véhicule produit entre 2015 et 2020 est le mieux insonorisé ? Nous avons 70 ans et sommes à la recherche d’un véhicule d’occasion. Nous avons actuellement un Honda CR-V AWD. Que pensez-vous d’une Lexus ou d’une Acura d’occasion ? Berline ou VUS ? Nous recherchons le confort pour de longs trajets.

– C. C.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus RX 350

R. Pour satisfaire à votre besoin de confort et d’insonorisation, la Lexus représente sans doute votre meilleur choix. Vous pourriez opter pour un RX (utilitaire), voire une ES (berline). Vous pourriez également considérer un véhicule comme la Toyota Avalon ou l’Acura TLX.

PREMIÈRE AUTO

Q. Je serai bientôt un adulte et comme la plupart des jeunes de mon âge, je commence à penser à ma première voiture. Je recherche une auto qui sera fiable, économique et facile à manœuvrer en ville, mais qui peut aussi s’avérer amusante et excitante à conduire. Quel modèle me proposez-vous ?

– Éliam S.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla à hayon

R. Vous énumérez de nombreux critères, mais vous ne donnez aucune indication de la somme dont vous disposez. Aussi, pour un premier véhicule, il importe également de tenir compte du coût des pièces de remplacement, mais aussi de celui des assurances. Parmi les choix à considérer, il y a bien sûr les valeurs sûres (Toyota Corolla, Honda Civic), mais aussi des véhicules qui bénéficient par exemple de garanties généreuses dont vous pourriez toujours bénéficier (Hyundai Accent, Kia Rio, voire Mitsubishi Lancer).