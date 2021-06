Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Vendue

Q : J’ai une Nissan Altima SV 2016 dont la location se termine en novembre (cinq ans) avec un kilométrage très faible (31 400 km). J’avais l’intention de l’acheter (valeur résiduelle de 7531,44 $). Avec le recours collectif contre Nissan Canada (boîte CVT), me conseillez-vous de l’acheter ? À part le fait que je trouve cette transmission un peu bruyante (le préposé au service m’a dit que c’était dû à la courroie), je n’ai pas d’autres problèmes. C’est ma quatrième Altima et j’ai toujours apprécié ce modèle.

Réjean M.

R : Considérant votre kilométrage, la somme demandée et votre satisfaction générale à l’égard du produit, pourquoi ne pas l’acheter ? C’est l’option la plus écologique et, financièrement, la plus intéressante.

Une Tesla frileuse ?

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2020

Q : Je conduis une Tesla. Je cherche un second véhicule avec une suspension très solide pour affronter les rues de Montréal et pour l’hiver, car ma Tesla est frileuse. J’hésite entre un Maserati Levante ou un Porsche Cayenne. Avez-vous d’autres suggestions ?

Benoit M.

R : Frileuse ? Vraiment ? Chose certaine, vous pouvez très bien opter pour un véhicule moins élitiste qu’un Porsche, voire un Maserati, pour affronter confortablement et sereinement les rues de la métropole. Cela dit, de vos deux choix, pourquoi ne pas vous offrir le Cayenne dans sa configuration hybride rechargeable ?

Une décision à prendre

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4 Prime

Q : Nous demeurons dans les Laurentides et serons tous les deux retraités au printemps 2022. Nous voulons acheter un VUS à quatre roues motrices hybride rechargeable qui nous offrira une bonne tenue de route sur les routes sinueuses (et surtout en hiver), un bon confort, avec plusieurs accessoires de série. Notre budget varie de 40 000 $ à 50 000 $, taxes incluses. Nous désirons garder ce véhicule pour un minimum de 10 ans. Nos modèles préférés pour l’instant sont les suivants : Toyota RAV4, Subaru Forester, Hyundai Tucson et Ford Escape. Quelle est votre opinion sur le meilleur choix qualité/prix, durabilité, performance, confort et garantie ?

Dino et Line

R : Tous vos choix se défendent, à l’exception sans doute du Forester, qui n’est pas offert dans une configuration hybride rechargeable. Seul le Crosstrek l’est chez Subaru. Le RAV4 est intéressant en raison de sa fiabilité, de sa robustesse et de sa valeur résiduelle, mais beaucoup de lecteurs lui reprochent une insonorisation déficiente et une disponibilité limitée (les délais de livraison sont longs). Idem pour l’Escape de Ford. Le Tucson hybride rechargeable, pour sa part, fera son entrée sur le marché un peu plus tard. Ses performances sont prometteuses en dépit d’une autonomie électrique qui s’annonce moindre que celles de l’Escape ou encore du RAV4 Prime. En revanche, la garantie du Hyundai est rassurante et le niveau d’équipements, relevé pour la somme demandée. Maintenant, résumons-nous. En fonction de vos critères, le RAV4 Prime apparaît le plus homogène.

Un peu d’anxiété ?

PHOTO AJ MUELLER, FOURNIE PAR FIAT Fiat 500c

Q : Je possède une Fiat 500c décapotable 2014 que j’adore. Elle a 95 000 km au compteur et je n’ai jamais eu de problèmes. Je l’adore, mais je me dis qu’un jour il faudra la voir partir... Que pouvez-vous me suggérer dans le même genre ? J’adore ce cabriolet, été comme hiver : il est parfait.

Claudia V.

R : Parfait, et pourtant vous songez déjà à lui faire des adieux. Pourquoi maintenant ? Le kilométrage est encore faible et cette auto peut vous offrir encore quelques années de plaisir. Pour l’heure, le segment des cabriolets s’étiole et votre seule option (pour demeurer avec une traction, s’entend) se limite à la Mini Cabriolet. Les autres propositions sur le marché sont toutes entraînées par leurs seules roues arrière.