Q : J’attends la version hybride du CR-V de Honda avec impatience. Je me suis informé auprès du concessionnaire, mais personne n’est en mesure de me donner une date de mise en marché ici...

R : Vous avez été nombreux à nous écrire à ce sujet. Au risque de vous décevoir, la version actuelle du CR-V hybride (commercialisée aux États-Unis) ne franchira jamais la frontière. Cela dit, il faut savoir qu’une nouvelle génération, la sixième du nom, est en cours de préparation et devrait être lancée d’ici 12 à 18 mois. Il est encore trop tôt pour dire si la version hybride sera proposée dès le lancement de ce nouveau modèle, mais une chose est sûre, elle sera offerte au Canada.

Q : Pouvez-vous me dire si Toyota commercialisera le Corolla Cross dans les prochains mois ? Si oui, sera-t-il hybride ?

R : Selon nos sources, tout laisse croire que Toyota annoncera avant la fin de l’été la commercialisation de ce véhicule destiné à concurrencer les Subaru Crosstrek, Hyundai Kona et Volkswagen Taos de ce monde. Quant à la motorisation hybride, cela est parfaitement plausible. Ce véhicule qui fait déjà carrière en Thaïlande est proposé avec cette motorisation.

Q : J’aimerais savoir quand le nouveau Pathfinder de Nissan sera offert ici au Québec.

R : Le lancement du Pathfinder est prévu pour l’été. Toutefois, en raison de la pandémie, d’une part, et de la pénurie de semi-conducteurs, d’autre part, il est possible que la mise en marché soit légèrement décalée ou encore que les unités débarquent au compte-goutte dans les concessionnaires. Cette précision s’applique à l’ensemble des nouveaux modèles.

Q : Si l’industrie automobile tarde tant à électrifier ses produits, c’est probablement (et principalement) en raison du peu d’entretien que les véhicules électriques demandent. Les concessionnaires (et tous les fournisseurs de pièces d’autos à essence) verront leurs revenus chuter drastiquement avec la démocratisation des véhicules électriques. Tout indique que certains essaient simplement de reporter cette échéance le plus loin possible.

R : L’industrie automobile a déjà engagé plus de 300 milliards de dollars dans la transition électrique. Et ce total ne cesse d’augmenter. L’enjeu va bien au-delà du « peu d’entretien » d’un véhicule électrique qui, ne l’oublions pas, comporte tout de même une suspension, une direction, des roues et d’autres composants similaires à ceux d’un véhicule à combustion interne.