Pour les hybrides aussi ?

Q. : Est-ce que les batteries « solid state » seraient offertes en remplacement pour les autos hybrides actuelles afin d’améliorer l’autonomie ?

Gabriel M.

R. : C’est tout à fait plausible, mais je vous prie de ne pas trop miser là-dessus. Les véhicules électriques seront assurément les premiers bénéficiaires de cette percée technologique.

Pas d’accord

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Clarity Plug-In Hybrid

Q. : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec votre conclusion sur les véhicules hybrides enfichables et le poids mort. Nous avons une Honda Clarity, notre moyenne de consommation est inférieure à 2 L/100 km. La grande majorité de nos déplacements se font à l’intérieur de la capacité électrique. Alors, nous n’utilisons le moteur à essence que pour les longs parcours. L’avantage est la flexibilité sans contrainte de distance, mais l’inconvénient est que je ne peux pas tracter ma remorque.

B. Duclos

R. : Votre réaction est parfaitement compréhensible puisque vous utilisez à bon escient la technologie hybride enfichable. Hélas, tous les propriétaires de ces véhicules ne peuvent en dire autant et branchent trop rarement leur véhicule, d’où cette notion de poids mort.

Boule de cristal

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus UX 300e

Q. : J’aimerais savoir si Lexus sortira un VUS électrique en 2022. Si oui, avez-vous une évaluation de ce VUS ?

Monique L.

R. : Jusqu’ici, Lexus a révélé les formes de l’étude conceptuelle d’un futur véhicule électrique. Celui-ci devrait en effet pointer sa calandre sur le marché automobile au cours de l’année 2022, mais jusqu’ici, aucune donnée technique claire n’a été communiquée aux médias au sujet de l’autonomie, du prix demandé et de la disponibilité.

Le prix à payer

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW Serie 2 cabriolet 2014

Q. : Je veux acheter un BMW Série 2 cabriolet 2017 avec 45 000 km et une garantie échue. On me propose, au concessionnaire BMW, une garantie de quatre ans pour 5375 $ plus les taxes. Cela exclut le toit rétractable. Ça vaut la peine ?

Louis D.

R. : Avec ou sans protection pour le mécanisme du toit, le prix est dérisoirement élevé. Mieux vaut passer votre tour, d’autant plus que cette Série 2 figure parmi les véhicules les plus fiables de la marque. Cela dit, assurez-vous avant de conclure pareille transaction de faire inspecter le véhicule par un technicien qualifié et de vérifier s’il a été correctement entretenu.