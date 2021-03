Q. Pouvez-vous me dire si la Mazda 5 est susceptible de reprendre du service sur notre marché ? Je trouvais que c’était un excellent compromis. Aujourd’hui, aucun modèle ne semble correspondre à mes attentes : un véhicule de taille compacte pour stationner dans les espaces restreints et en mesure de me rendre au terrain de golf. Avez-vous des suggestions ?



R. La Mazda 5 a vécu, mais ne connaîtra pas de descendance, sur notre marché à tout le moins. Si vous faites une croix sur les portières coulissantes et la configuration intérieure de cette fourgonnette compacte, plusieurs véhicules actuellement sur le marché sont susceptibles de correspondre à vos attentes. Vous pourriez par exemple songer au HR-V de Honda pour sa polyvalence, son économie d’utilisation, son agilité urbaine et son incomparable rapport volume intérieur/encombrement. Ou encore au Kia Soul, pour sensiblement les mêmes raisons.

LA MEILLEURE AFFAIRE, C’EST DE LA GARDER

Q. J’ai un Ford Escape 2017 SL dont le compteur indique 49 866 km et dont la location se terminera en juillet prochain. J’ai l’option d’achat (valeur résiduelle de 14 000 $). Le concessionnaire me propose un Ford Escape hybride en location. À l’heure actuelle, ma mensualité est de 540 $/mois. En optant pour le nouveau modèle, celle-ci augmentera à 640 $/mois. Le véhicule que je possède est en très bonne condition. J’aimerais avoir votre opinion afin de faire un bon choix.



R. On vous offre un Escape hybride, mais est-ce bien de ce véhicule que vous avez besoin ? Puisque votre véhicule est en très bonne condition, que vous en êtes satisfait et que sa fiabilité générale est bonne, pourquoi ne pas le conserver ?

DUEL AUDI-KIA

Q. J’ai actuellement une Infiniti Q50 2015 que je veux changer. J’hésite entre l’Audi A5 Sportback 2019 et la Kia Stinger 2019. Quelle serait votre recommandation ?



R. L’A5 Sportback, sans hésitation. Ce véhicule est plus raffiné, plus homogène, et préserve sa valeur sur le marché de l’occasion.

RETOUR SUR « INVESTISSEMENT »

Q. Je suis propriétaire d’une Audi A3 2009 dont le kilométrage actuel est de 120 000 km. Cette voiture répond très bien à mes besoins et j’en suis satisfaite. Cependant, l’entretien a commencé à être coûteux dès 2018, malgré le faible kilométrage. J’aimerais la remplacer par une Audi Q3 2017-2018 (de 60 000 à 80 000 km). Est-ce un bon choix ? Dois-je m’attendre à des coûts d’entretien majeurs rapidement après l’achat ? Cela vaut-il la peine d’attendre encore une année ou deux pour le remplacement de ma voiture étant donné le bon entretien que j’y ai investi ?



R. Pourquoi l’entretien devient-il soudainement plus coûteux depuis 2018 ? Qu’entendez-vous par le « bon » entretien ? Ces véhicules nécessitent un entretien suivi. Si vous avez négligé certains suivis de ce côté, il n’y a rien de vraiment étonnant à ce que des travaux plus importants aient été nécessaires, et ce, même si l’auto roule peu. Une voiture d’occasion peut parfois réserver des surprises, vous savez, et à moins de vous offrir un véhicule d’occasion certifié bardé de garanties diverses, rien n’exclut que des travaux majeurs (à vos frais ou à celui de l’assureur) doivent être exécutés. Votre choix d’une Q3 n’est pas vilain du tout, mais selon plusieurs études de fiabilité, des problèmes électroniques (système de navigation, capteurs d’angles morts, caméra de recul, etc.) sont susceptibles d’apparaître.