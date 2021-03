Q. Nous venons d’acquérir une Toyota Camry hybride rechargeable 2021 et on nous propose évidemment une garantie prolongée de cinq ans ou 100 000 km pour 2500 $, et avec cette garantie, les entretiens et changements d’huile sont gratuits pour une période de trois ou quatre ans. On nous offre aussi une assurance de remplacement pour cinq ans au coût de 2743 $. Nous faisons environ 12 000 km par année. Avec mon assurance auto, j’ai déjà la valeur à neuf. On a besoin de conseils pour faire le meilleur choix. Merci.



— Jean F.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Le meilleur choix, c’est de répondre : non merci. La robustesse et la fiabilité de ce véhicule sont au-dessus de la moyenne de l’industrie, d’une part, et la garantie du groupe propulseur hybride, d’autre part, est de 10 ans ou 240 000 km, selon la première éventualité. À noter que tous les autres composants hybrides sont couverts par la garantie du système hybride actuelle de huit ans ou 160 000 km, selon la première éventualité.

PAROLE DE GARAGISTE

Q. Je possède une Infiniti EX35 2008 avec 159 000 km au compteur. Mon auto est bien entretenue et mon garagiste me conseille de la garder jusqu’à 250 000 km. Cependant, le coût de l’essence (super) est d’environ 300 $ par mois. Ma question est : serait-il plus avantageux de m’acheter une auto électrique (Bolt ou Ioniq), dont le montant épargné sur l’essence contribuerait à diminuer le paiement de la nouvelle voiture, ou est-ce mieux de garder mon Infiniti ?

– Francine O.

PHOTO FOURNIE PAR INFINITI Infiniti EX35 2008

R. Votre garagiste a sans doute de bonnes raisons de penser que votre véhicule peut encore parcourir quelque 100 000 kilomètres de plus. Il est sans doute bien entretenu et votre kilométrage annuel apparaît très peu élevé. Vous procurer un véhicule neuf plus écologique est louable, mais compte tenu de votre utilisation et des frais liés à l’acquisition d’un nouveau véhicule (financement, assurances, pneus, etc.), il serait plus logique et économique de conserver votre véhicule actuel. Quant à vos dépenses en essence, vous pourriez réfléchir à l’utilisation que vous faites de votre véhicule. En certaines occasions, peut-être pourriez-vous utiliser une autre forme de transport comme le vélo, par exemple ?

COUPÉ INTÉGRAL

Q. J’ai actuellement une Hyundai Genesis Coupe 2011, et bien qu’elle n’ait pas encore 130 000 km au compteur, j’ai l’intention de la changer. À noter que l’hiver, une propulsion, ce n’est pas l’idéal ! Je veux toujours un coupé, mais à traction intégrale cette fois. J’hésite entre la série 2 cabriolet de BMW ou le coupé deux portes série 4, ou l’A5 de Audi.

– David, Québec

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW Série 2 2020

R. Si vous aimez la conduite, pourquoi ne pas vous offrir une Série 2 de BMW (cabriolet ou coupé) ? Cette auto est franchement très agréable à conduire et conserve certains traits dynamiques d’une propulsion. Rassurez-vous, le rouage intégral vous fera davantage apprécier sa conduite l’hiver. En revanche, si vous recherchez plutôt un coupé grand tourisme (lire plus confortable), nous vous suggérons l’A5 d’Audi.

LIRE L’AVENIR

Q, Je suis un adepte de Mazda. J’ai acheté ma première en 1981 ; c’était une GLC. J’ai maintenant une Mazda6 2017 après avoir eu une 2009 à boîte manuelle qui roule encore (ma fille en est bien heureuse). Vous comprenez que j’en suis satisfait. À voir sur les routes, je comprends que c’est une auto qui se vend peu. […] Depuis quelques années, j’ai l’impression qu’elle n’est plus dans les plans de Mazda. Aucune publicité. […] Je n’ai pas l’intention de changer mon véhicule tout de suite, mais j’aimerais savoir si Mazda a une échéance en tête pour la Mazda6.

– Marc M.

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda 6 2018

R. Rassurez-vous, la berline 6 figure toujours dans les plans de Mazda. Une nouvelle génération est d’ailleurs attendue d’ici la fin de l’année prochaine. La rumeur qui circule est que ce modèle sera déposé sur une toute nouvelle architecture à roues arrière motrices (oui, une propulsion) et dont le style s’apparentera à l’étude Vision Coupe présentée au Salon de Tokyo 2017. Toujours selon la rumeur, la plateforme de ce véhicule émanerait de chez Lexus, filiale de luxe de Toyota avec qui Mazda entretient de solides liens. À suivre.