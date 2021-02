Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Polyvalence recherchée

Je possède une Mercedes C-300 2011 dont j’ai été entièrement satisfaite, au point où j’aurais pu racheter la même voiture. Par contre, depuis que je suis à la retraite, je lui trouve un inconvénient non négligeable : le coffre s’avère souvent insuffisant pour caser mes achats du centre de jardinage ! Le Jeep Cherokee de mon mari, bien que peu confortable, est tellement plus pratique ! Ce constat, ajouté au virage électrique qui est en train de s’imposer, a semé la confusion dans mon esprit... J’ai 71 ans. J’ai acheté ma première auto à 18 ans, et plusieurs par la suite, puisque je les échangeais dès la fin de la garantie ! Mais je n’ai jamais été aussi embêtée de choisir : VUS ou berline ? Essence ? Hybride ? Électrique ? J’habite dans les Laurentides ; je roule environ 12 000 km par année, l’économie d’essence ne me semble donc pas un critère important et je ne me vois pas courir les bornes de recharge. Je pourrais cependant en faire installer une assez facilement à mon domicile. J’aime le confort et la tenue de route de Mercedes et mon budget est à l’avenant. Vos suggestions seraient grandement appréciées. — Marthe R.

Démêlons tout cela. Si vous avez accès au véhicule de votre mari et considérant que vous ne devez sans doute pas vous rendre au centre de jardinage tous les jours, pourquoi vous encombrer d’un VUS ? Présumons alors que vous souhaiteriez avoir le vôtre. Quant au virage électrique, vous avez raison, nous y sommes, et si la consommation d’essence ne vous « semble pas un critère important », l’environnement vous préoccupe sans doute. Dès lors, éliminez le tout-essence et orientez-vous vers l’hybride (une belle transition) ou vers le tout-électrique. Si vous optez pour une hybride de la taille de votre Mercedes Classe C et si vous pensez conserver votre véhicule pour la durée de la garantie, vous pourriez songer à un heureux mariage entre un VUS et une berline : la Volvo V60 Recharge, une familiale. Celle-ci s’anime d’une motorisation hybride rechargeable. Sans doute le choix le plus heureux.

Envie de négocier

Je loue une Mercedes C300 2018 et mon option d’achat à la fin de mon contrat est de 23 000 $. Est-ce que je peux négocier ce montant ? — Michel L.

Hélas, non. Le montant fixé au contrat est immuable. Parfois, cela est à votre avantage. Parfois, non.

Vision à long terme

Nous devrons remettre d’ici trois mois les clés de notre location, une BMW X1 2018, qui aura alors environ 33 000 km au compteur. On l’aime beaucoup à tous les points de vue. La valeur de rachat est fixée à 26 500 $ plus 950 $ de frais. Nous avons lu plusieurs commentaires inquiétants au sujet de la fiabilité du véhicule et des coûts d’entretien à long terme. Est-ce une bonne idée de racheter ce véhicule ou devrions-nous plutôt louer ou acheter un autre BMW X1 ? Et si vous nous conseillez le rachat de notre véhicule actuel, devrions-nous prendre une assurance supplémentaire pour quatre ans et attendre le tout-électrique ? En passant, on a la jeune soixante-dizaine. — Isabelle F.

Pourquoi ne pas rendre les clés ? Ce serait assurément plus économique que de l’acheter et de vous offrir une garantie prolongée. À noter que la BMW iX (électrique) est attendue au cours du premier trimestre de 2022. Peut-être pourriez-vous négocier, si ce véhicule vous intéresse, une prolongation de votre contrat de location.

De spécialiste à généraliste

J’ai une Mercedes GLA 2015 que je pense changer prochainement. Je l’aime beaucoup, mais je n’ai pas besoin d’autant de luxe à l’avenir et j’aimerais éviter l’essence super si possible, sans pour autant me tourner tout de suite vers l’électrique. Quel serait selon vous le modèle qui ressemble le plus au GLA dans les circonstances ? Je pense à la Subaru Crosstrek, au Mazda CX-3, au Kia Kona, etc. Je préfère la traction intégrale et j’achète mes voitures d’occasion avec toujours moins de 50 000 km au compteur. — Michel R.

La Crosstrek est intéressante, mais sans doute pourriez-vous considérer le CX-30 de Mazda. Celui-ci est plus confortable, plus silencieux et plus valorisant que le CX-3. Et plus agréable à conduire que la Subaru.