Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Un choix à faire

Nous sommes un couple à la retraite et notre location de 39 mois d’un Nissan Qashqai se termine en septembre. La garantie se termine en juin. Nous hésitons entre l’acheter ou plutôt acheter un Toyota RAV4 hybride. Nous faisons 12 000 km par année. Nous ne sommes pas prêts à acheter un véhicule entièrement électrique, mais on hésite à acheter un véhicule si cher, même si c’est un hybride. — Tony T.

Si votre Qashqai vous donne satisfaction, pourquoi ne pas le conserver ? Jusqu’ici, la fiabilité de ce véhicule est avérée et votre utilisation est modérée. Pour avoir la conscience tranquille, nous vous suggérons une inspection en bonne et due forme avant l’expiration de la garantie.

Futurologue

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Un Chevrolet Equinox électrique (Fuel Cell) est dans une station de recharge.

Un concessionnaire Subaru a affirmé à mon fils que les véhicules hybrides ou rechargeables n’étaient pas nécessairement l’avenir et que l’hydrogène pouvait percer et dépasser ces derniers. Qu’en pensez-vous ? — André R.

La motorisation hybride en est une de transition. L’avenir sera très certainement électrique, mais l’hydrogène semble une solution très lointaine pour les constructeurs. Une sorte de plan B. À l’heure actuelle, les efforts de l’industrie automobile portent sur le véhicule électrique.

Le bon mode

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda 3

Je suis une retraitée en bonne santé de 74 ans et je désire me procurer une voiture à boîte automatique équipée de sièges chauffants, confortables, et surtout capable de bien affronter les rues enneigées et glissantes de Montréal et de ses banlieues. Je garde mes voitures au moins 10 ans et je n’ai pas de garage. Je suis une habituée de la traction intégrale. J’hésite entre une Toyota Corolla, une Mazda 3, une Subaru Impreza et une Kia Forte. Avez-vous une autre suggestion ? Traction ou rouage intégral ? Mon budget est de 30 000 $. Quelle est votre suggestion ? — Marielle F.

Sans équivoque, le rouage intégral est le plus performant pour affronter nos conditions climatiques. Dès lors, la Mazda 3 (quatre roues motrices en option) et la Subaru Impreza (quatre roues motrices de série) devraient figurer sur votre courte liste. Si vous aimez conduire, vous allez préférer la Mazda. Cette dernière est aussi celle qui offre l’habitacle le plus valorisant. En revanche, l’Impreza se veut plus confortable (suspensions plus prévenantes), plus spacieuse et moins onéreuse à acquérir.

C’est le moment de changer

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Yaris 2012

Je dois changer ma Honda Civic 1997, qui a seulement 125 000 km au compteur, mais qui commence à rouiller. C’est normal après tout ce temps, même si elle est dans un garage. Comme vous voyez, je ne roule pas beaucoup. Je pensais me procurer une Toyota Yaris. Qu’en pensez-vous ? Ou une Kia ? Je veux une voiture cinq portes ! Me conseillez-vous une auto neuve ou d’occasion ? Ou une Yaris avec deux ou trois ans d’usure ? — Danielle L.

Considérant votre kilométrage annuel et votre utilisation, le choix d’une Yaris d’occasion apparaît comme logique. Vous pourriez également songer, sur le marché de l’occasion toujours, à une Honda Fit ou au duo Kia Rio/Hyundai Accent. Ces dernières n’ont pas la même aura que les Honda et Toyota, mais elles ont le mérite d’offrir une garantie plus généreuse dont vous pourriez toujours tirer profit.