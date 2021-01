Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

C’est pour bientôt ?

J’aimerais savoir si vous avez une explication sur la venue du VUS Mercedes EQC totalement électrique. Je sais que ce véhicule roule actuellement en Europe, mais aucun concessionnaire ne peut le commander présentement. Est-ce pour 2021 ? — André P.-T.

Vous avez raison, le lancement canadien de ce véhicule a été reporté à deux reprises. La première en raison « de la très forte demande européenne suite à l’imposition de mesures environnementales plus restrictives ». Le second retard – le véhicule est attendu maintenant pour 2022 – est attribuable à la révision de la stratégie commerciale nord-américaine à laquelle adhère le Canada. La nouvelle approche consiste désormais à offrir une berline grand format (EQS) en premier pour lancer cette nouvelle gamme de produits électrifiés.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le Toyota Sienna 2021

Pour profiter de l’hiver

Nous sommes une famille de cinq incluant trois adolescents. Nous avons actuellement comme véhicule familial une Honda Odyssey SE 2011 que nous apprécions pour son confort sur la route et sa capacité de chargement, mais beaucoup moins pour sa conduite hivernale. Nous recherchons un véhicule à faibles émissions (hybride ?) qui pourra transporter six passagers et notre attirail de plein air, et qui saura nous satisfaire sur les routes enneigées. Nous envisageons cet achat comme un dernier véhicule familial avant un passage à un véhicule plus petit. Nous sommes du genre à acheter nos véhicules et à les conserver longtemps. Merci de nous aider dans notre processus décisionnel. — Geneviève

Nous vous invitons à consulter notre banc d’essai du 14 décembre dernier sur le Toyota Sienna. Ce véhicule semble correspondre parfaitement à vos besoins. Il est hybride, fonctionnel et compte sur un rouage à quatre roues motrices. Sans doute votre meilleur choix à l’heure actuelle.

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Le Subaru Outback

Après le CR-V

Je conduis un CR-V en location depuis sept ans. C’est un bon véhicule, polyvalent, fiable, mais très bruyant sur l’autoroute. Je dois remettre le véhicule en juillet prochain. Je prends ma retraite dans un an et je préférerais acheter mon prochain véhicule, que j’envisage de garder longtemps. Je cherche le confort, le silence de roulement, quatre roues motrices et une capacité de transporter du matériel à l’occasion avec un budget de 35 000 $. Je roule 15 000 km par année. Je regarde du côté de la VW Golf SportWagen 4 Motion, mais cette gamme de véhicules ne m’est pas familière. Des suggestions ? — Jean C.

Malheureusement, la Golf SportWagen est partie sans laisser d’adresse. Vous pourriez envisager une Subaru Outback, plus massive certes, mais qui correspond à votre budget et à vos principaux critères.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI La Hyundai Kona

Une décision à prendre

Notre contrat de location de 33 mois d’une Hyundai Kona Preferred 2019 automatique se termine le 31 juillet 2021. Elle a 15 000 km au compteur. Sa valeur de rachat sera de 14 052,78 $. Nous sommes très satisfaits de cette voiture […]. Mon mari a 73 ans et est en santé, devrions-nous l’acheter ou louer une autre voiture ? — Claire T.

Pourquoi ne pas la conserver si ce véhicule convient à vos besoins ? Elle est toujours sous garantie, et la conserver représente aussi un geste pour l’environnement.