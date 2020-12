Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

L’épouvantail

Je suis présentement sur la liste d’attente pour la Toyota RAV4 Prime hybride rechargeable. Le représentant me dit que vu la technologie de pointe, il serait fou de ne pas prendre l’assurance supplémentaire. J’aimerais savoir s’il a raison. Je garde mes voitures en moyenne environ sept ans. Je suis nouvellement à la retraite. Je roulerai moins, mais je prévois quelques grandes escapades au Canada et aux États-Unis quand cela sera possible. Merci de m’aider, je ne sais vraiment pas quoi faire. – Élaine

En toute franchise, cette garantie supplémentaire ne vaut pas le coût. « La technologie de pointe » à laquelle fait référence votre représentant (composants hybrides) est déjà garantie pour une période de 8 ans ou 160 000 km. Quant aux batteries, elles sont désormais couvertes par une garantie de 10 ans ou 240 000 km.

Plusieurs hypothèses

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Volt

A-t-on une idée de la raison pour laquelle GM a cessé la production des Volt ? Il me semble que ce véhicule représentait le meilleur des deux mondes avec sa génératrice alimentant la batterie avant que celle-ci ne s’épuise. La Bolt est bien, mais la Volt augmentait l’offre de Chevrolet avec un « entre-deux », non ? Ou encore, pourquoi ne pas reprendre cette technique sur des véhicules plus comme les VUS ? – Pierre B.

Lors de sa présentation à la presse, la Volt se proclamait « l’automobile du futur ». La direction de la General Motors n’avait pas tort de le penser. Lors de son lancement, rappelez-vous l’anxiété liée à la faible autonomie des véhicules électriques et le nombre réduit de stations de recharge qui étaient, disons-le, très clairsemées. C’était il y a tout juste 10 ans… La transition (et l’acception des consommateurs) vers le tout-électrique a sans doute été plus rapide que ne le prévoyait GM à l’époque de la mise en marché de ce véhicule.

Les dollars du gouvernement

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Mustang Mustang Mach-E

Après avoir lu votre banc d’essai sur la Mustang Mach-E, dois-je en déduire que ce véhicule ne sera pas admissible aux rabais gouvernementaux ? – Paul B.

En raison de son prix supérieur à 45 000 $, la Mustang Mach-E n’est pas admissible à la subvention fédérale de 8000 $. En contrepartie, au niveau provincial, les déclinaisons Select et Premium de cette Ford se qualifient pour une remise gouvernementale de 8000 $.

Que faire ?

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Yaris 2007

Je conduis une Toyota Corolla S 2016. Mon contrat de location se termine le 1er mars 2021. Celle-ci a 106 000 km au compteur. Au début de mon contrat de location, je faisais 30 000 km par année, mais depuis juin, je me suis rapproché de mon lieu de travail. Je vais maintenant faire autour de 15 000 km par année. Je me demande s’il vaut la peine de racheter ma Toyota Corolla S ou s’il vaut mieux la remettre. Elle me coûterait 10 000 $ (taxes et autres frais inclus). J’aime conduire cette voiture, mais vaut-il mieux que je m’achète une nouvelle voiture ? Je suis allée voir la nouvelle Corolla LE et la Hyundai Elantra. Les deux voitures me plaisent. Notez que j’ai aussi une Toyota Yaris 2007 de base qui n’est plus utilisée. Je me suis même demandé s’il valait mieux conduire la Yaris en attendant que le marché se replace à la suite de la pandémie… – C. Lavoie

La solution la plus logique serait de vous départir de la Yaris et d’appliquer le montant de la vente de celle-ci à l’achat de votre Corolla S actuelle, que vous aimez tant. Votre Corolla actuelle peut encore vous offrir plusieurs années de bons services.