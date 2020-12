Q. Je suis étudiant et j’hésite entre deux véhicules. Ce serait mon premier. J’aurais l’occasion d’acheter le véhicule de ma mère, une Honda Fit DX 2009, pour 3800 $. Elle a 60 000 km au compteur. Cependant, j’ai aussi l’occasion d’acheter une Volvo S70 1998 ayant 150 000 km pour un peu moins de 2200 $. Je sais que les Honda sont des véhicules très fiables, mais serait-il mieux de payer moins et de m’offrir un véhicule plus confortable et luxueux quand je sais que les Volvo sont des véhicules de longue durabilité ? De plus, disons que la Volvo offre un peu plus d’équipement que la Honda, mais en ai-je vraiment besoin ?



— Philippe-Olivier D.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Sans l’ombre d’une hésitation, saisissez l’offre de votre mère. Vous aurez amplement le temps dans le cadre de votre vie professionnelle de vous offrir les petites douceurs d’un véhicule de luxe et, surtout, d’en assumer les coûts.

UN PEU DE LUMIÈRE

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW Série 3

Q. J’ai besoin d’aide pour faire un choix éclairé. Mon époux a une BMW 335xi xdrive 2017 en location de son entreprise. J’aurai la possibilité de la racheter dans quelques semaines. J’adore sa conduite. Nous avons eu des problèmes à quelques reprises avec les pneus à roulage à plat (runflat). Lors du premier hiver, nous avons eu des problèmes avec la batterie, qui demandait un chargement tous les deux jours… pour finir par savoir l’année suivante que c’était une mauvaise programmation. Je n’aimais donc pas cette voiture pour ces deux raisons, mais maintenant que ces problèmes sont réglés, j’envisage la possibilité de l’acheter. Elle est pratiquement neuve, a peu de kilométrage (60 000 km) et est fort bien équipée. Je suis au début de ma retraite et j’aimerais avoir une voiture fiable et qui aura une bonne durabilité. Je ne fais pas beaucoup de kilométrage. Qu’en pensez-vous ?

– Simone G.

R. Cette BMW est fort agréable à conduire. Sa fiabilité générale ne pose pas de véritable problème. En revanche, cette auto, comme bien des voitures de sa catégorie, nécessite un entretien suivi et le coût de certaines pièces de remplacement risque de vous faire dresser les cheveux sur la tête. Par ailleurs, vous parlez de la possibilité de l’acquérir à la fin du bail de location, mais est-ce que le prix demandé reflétera alors sa valeur marchande réelle ? Vous avez encore plusieurs mois devant vous pour vérifier. De plus, nous vous suggérons surtout de faire vérifier le véhicule alors que celui-ci se trouve toujours sous garantie et de vous enquérir du coût d’une protection supplémentaire (offerte par BMW et non un tiers) avant de poser votre signature au bas du contrat d’achat.

LA BONNE OCCASION

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Acura RDX 2019

Q. Je dois remettre les clés de mon Honda CR-V prochainement et je suis en processus d’achat. Je désire garder le véhicule au moins pour les six prochaines années. En ne tenant pas compte de mon budget et de mes préférences, deux options s’offrent à moi : une Audi Q5 ou une Acura RDX ? Les deux ont 40 000 km. Lequel choisiriez-vous et pourquoi ?

– Richard V.

R. En tenant compte de vos critères, le RDX apparaît le choix le plus sûr, le plus fiable et le moins coûteux à long terme. Bien que la fiabilité du Q5 soit éprouvée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une mécanique plus complexe et nécessitant un entretien plus suivi que le RDX.

HIVER MONTRÉALAIS

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Forester 2019

Q. J’aurais besoin de votre avis sur mes choix pour ma nouvelle voiture familiale. Je suis un Montréalais, ce qui veut dire trottoir haut, stationnement étroit, neige accumulée n’importe comment, forte côte dans mon coin, peu d’autoroute. Je garde mes voitures 10 ans et fais en moyenne 10 000 km par année. La consommation d’essence m’importe peu. Donc, je cherche un utilitaire, pas forcément doté de haute technologie, mais fiable, pour moins de 35 000 $. Je vois le Mitsubishi RVR (le plus court), le Volkswagen Tiguan, le Subaru Forester (j’ai déjà eu une Legacy, bonne voiture, mais trop basse). Qu’en pensez-vous ?

– Alain C.

R. De tous vos choix, nous retenons les deux Subaru. Le Forester de préférence, plus logeable, plus polyvalent et doté d’un rouage particulièrement efficace.