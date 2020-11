Q. Depuis 2002, j’ai une Sentra de Nissan, achetée neuve. Aujourd’hui, elle a 81 000 km au compteur, car je conduis peu. Elle est bien entretenue et je n’ai jamais eu de problème majeur avec cette auto qui m’a bien servie. Je songe à la remplacer dans les prochains mois, car elle se fait vieille et commence à rouiller. Je précise qu’elle est toujours rangée dans un garage fermé, à l’abri des intempéries. Sa remplaçante me servirait jusqu’à la fin de mes jours, ou presque. Je pense au Kicks de Nissan (j’aime bien les Nissan, qui ont un prix raisonnable). Est-ce une voiture qui durera aussi longtemps que la Sentra ? Je n’aime pas les grosses voitures, mais j’aime avoir un certain confort et le Kicks me plaît bien. Serait-ce une bonne option ? Dans le cas contraire, quel autre modèle abordable me recommanderiez-vous ?



— Patricia D.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Elle se fait vieille, elle commence à rouiller, mais elle roule toujours très bien, n’est-ce pas ? Pourquoi ne pas la conserver encore un peu ? En revanche, si une réparation d’importance s’impose dans l’immédiat, vous avez raison de lui dire adieu au plus vite. La valeur marchande de ce véhicule ne vaut pas pareille dépense. Dans ce cas, le Kicks pourrait se révéler un achat intéressant dans la mesure où il s’agit d’un véhicule à la technologie assez rudimentaire, donc composé d’éléments éprouvés. Même si le Kicks n’est pas vilain, il n’en demeure pas moins un véhicule assez bruyant et encore jeune pour tabler sur sa fiabilité à très long terme. Pour une somme sensiblement équivalente, vous devriez jeter un œil au Kia Soul qui a notamment pour mérite d’offrir une garantie plus étoffée que le Kicks, une polyvalence accrue et un historique de fiabilité plus complet.

VIVE DISCUSSION

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Le Model 3 de Tesla possède une bonne valeur résiduelle à long terme.

Q. Nous sommes dans une impasse. Quel serait le meilleur choix selon vous avec un budget mensuel maximum de 625 $ (20 000 km/an) ? Une auto d’occasion à essence d’environ 15 000 $ financée sur cinq ans (environ 360 $/mois + essence) ? Une Chevrolet Bolt neuve louée pour quatre ans à 530 $/mois ? Ou la même Chevrolet Bolt, mais financée sur six ans à 600 $/mois ? Ou enfin, la Tesla 3 louée pour quatre ans à 495 $/mois ? Ce sont tous des chiffres recueillis auprès des concessionnaires. Nous avons déjà des bornes à la maison. Voilà un sujet très « chaud » dans notre maisonnée.

— Gilbert

R. Oublions le véhicule d’occasion à moteur thermique, même si le coût de l’essence est actuellement à son plus bas. Vous ne mentionnez pas la déclinaison retenue pour le Model 3 dans votre comparaison. Cela risque de fausser la réponse, mais nous présumerons que ce modèle correspond à vos attentes. Cela dit, mais considérant l’aura dont bénéficie Tesla (lire valeur résiduelle à long terme), ses mises à niveau en « temps réel et en continu », son autonomie présumée, sa polyvalence et le coût de ses mensualités, le Model 3 apparaît comme un clair vainqueur.

AU SUIVANT

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU La Crosstrek de Subaru repose sur la même architecture technique que l’Impreza, mais bénéficie d’une garde au sol plus élevée.

Q. Je possède une Subaru Outback quatre cylindres dont je suis très satisfaite, mais elle date de 2011 et, malgré le peu de kilométrage qu’elle a (95 000 km), j’aimerais trouver un véhicule plus petit et qui consomme moins d’essence. Je ne vais plus en Floride en voiture et j’aimerais que mon fils puisse en profiter encore plusieurs années étant donné l’excellent état de ma voiture qui fut toujours bichonnée. Je cherche donc une voiture pas trop basse, bien insonorisée, confortable et sécuritaire. La transmission intégrale me plaît et me rassure sur la route. Je roule principalement en ville, et très peu. J’ai presque toujours eu une Toyota, dont une Camry pendant 11 ans, ou une Subaru avec beaucoup de satisfaction. J’ai pensé à une BMW, série 3, mais non seulement l’achat m’apparaît plus cher, mais on dit aussi que l’entretien est lourd pour le portefeuille. Je pense aussi à une Toyota Prius, un modèle qui me plaît, mais en ai-je vraiment besoin ? Finalement, m’y connaissant peu en voitures et au sujet des multiples modèles sur le marché, je souhaiterais avoir votre idée avant d’acheter. Et puis, en cette fin d’année, est-ce correct pour un modèle 2020 ou devrais-je opter pour un 2021 ? J’ajoute ne pas vouloir l’Impreza (trop basse) ni la Corolla, dont le modèle ne m’attire pas particulièrement. [...] En principe, je garde une voiture pendant plusieurs années et c’est possiblement une dernière voiture pour moi.

— Louise, de Québec

R. Puisqu’il est question de l’Impreza, peut-être pourriez-vous plutôt considérer la Crosstrek du même constructeur. Celui-ci repose sur la même architecture technique, mais bénéficie d’une garde au sol plus élevée, ce qui facilite l’accès et la sortie du véhicule. Ce véhicule pourrait correspondre à vos attentes, tout comme le CX-30 de Mazda ou encore le Seltos de Kia. Dans tous les cas, un modèle 2020, pour peu qu’il soit conforme à vos critères et votre budget, fera l’affaire. Et dernière chose, je vous souhaite que ce ne soit pas votre dernier véhicule. Longue vie.

UN BON CHOIX ?

PHOTO FOURNIE PAR MITSUBISHI La Mirage de Mitsubishi n'est pas un choix convaincant dans sa catégorie.

Q. Que pensez-vous de la Mirage de Mitsubishi ? Est-ce un bon achat ?

— Lorraine L.

R. La Mirage fait l’objet d’une refonte partielle cette année, mais celle-ci n’est pas suffisamment substantielle pour en faire un choix convaincant dans sa catégorie. Si la fiabilité et la garantie de ce modèle rassurent, ses prestations dynamiques et son rapport prix/équipements déçoivent. Mieux vaut opter pour un véhicule d’occasion récent ou encore augmenter votre budget pour vous offrir un véhicule plus valorisant au quotidien.