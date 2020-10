Q, Je dois remplacer d’urgence ma Pontiac Vibe 2008. Je m’y connais peu dans le domaine automobile et cette dernière répondait à mes besoins (fiabilité, taille et capacité de chargement). Je n’ai aucune marque de prédilection et ma vision des voitures est principalement utilitaire. Je serais en mesure de me payer quelque chose de plus luxueux. Mes besoins principaux sont la fiabilité, une capacité de chargement équivalente à celle de la Vibe et si possible un véhicule hybride ou électrique. Comme luxe, j’accorderais surtout de l’importance à un système stéréophonique de grande qualité. Je fais moins de 15 000 km par an avec une conduite surtout urbaine. J’ai considéré jusqu’ici plusieurs options. Les voici : la Hyundai Kona électrique, le Crosstrek hybride, le Honda CRV, la Volvo XC60 hybride ou non, la Audi Q5, la Lexus NX300h. J’ignore probablement plusieurs options et je sollicite donc votre aide.



— A. L.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. La disponibilité de certains véhicules risque de vous poser un problème si vous devez remplacer d’urgence votre véhicule actuel. Vos choix sont intéressants, mais étant donné votre façon de voir l’automobile, pourquoi inclure des marques de prestige (Audi, Lexus, Volvo) dans vos choix ? Pour la qualité de la chaîne audio ? Pourquoi ne pas retenir ici l’essentiel ? Parmi vos choix, vous n’incluez pas les Toyota Prius Prime ni le RAV4 (Prime ou hybride). Vous devriez les considérer plus encore que le CR-V ou encore le Crosstrek Hybrid. Quant au Kona Electric, c’est un bon choix, mais vous devriez considérer aussi le Niro EV (électrique) ou PHEV (hybride rechargeable) de Kia.

Retour de la familiale

PHOTO FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR Audi A4 Allroad

Q. Dans environ six mois, j’aimerais me procurer une auto familiale neuve ou presque (ex. : modèle de démonstration). Mon budget est d’environ 55 000 $. Mes deux critères de sélection principaux sont le plaisir de conduire et la fiabilité. L’espace de rangement est aussi important pour notre famille. J’ai toujours préféré les familiales aux VUS. Devrais-je aimer les VUS maintenant ? Je pensais à la Subaru Outback, la Audi Allroad, la Mercedes Classe C familiale et la Volvo V60. Pouvez-vous m’éclairer svp ?



— Olivier F.

R. Il n’est pas nécessaire d’aimer les VUS, vous savez ! Vous avez de très beaux choix et, parmi ceux-ci, l’Allroad d’Audi apparaît comme le plus intéressant en raison de ses performances dynamiques, de la qualité de sa présentation et de sa finition. La Mercedes Classe C représente une solution de rechange à considérer. Deux produits fiables pour peu que ces véhicules soient minutieusement entretenus.

On la garde ou non ?

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Volkswagen Golf Sportwagon

Q. Nous avons une Volkswagen Golf Sportwagon 4 Motion Comfortline 2017 avec 72 000 km au compteur. Le bail se termine en avril 2021 et nous songeons à la garder puisqu’elle est très pratique. Elle aura à ce moment plus de 80 000 km au compteur. Nous parcourons en moyenne 20 000 km par année. Nous n’avons pas encore été contactés par le concessionnaire, mais la valeur résiduelle indiquée au contrat est de 13 224 $ (ajouter 500 $ de frais par VW) et les taxes, bien sûr. Serait-ce un bon achat à ce montant ? Notre seule inquiétude est par rapport à la fiabilité, particulièrement pour le turbo et la transmission DSG. Y a-t-il des problèmes fréquents avec ce modèle ? Nous n’en avons eu aucun jusqu’ici. Bien que ce ne soit pas dans nos habitudes, est-ce que l’achat d’une garantie prolongée serait envisageable ?



— Nicolas S.

R. Elle est en effet très polyvalente, pourquoi ne pas la conserver ? Pas de garantie prolongée, mais une solide inspection avant la fin de la garantie de base (4 ans/80 000 km) et un entretien suivi par la suite tout en respectant le calendrier des entretiens.

Rumeur

PHOTO FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR Toyota C-HR

Q. J’ai entendu dire que Toyota devrait sortir prochainement un nouveau VUS, plus petit que le RAV4. Je n’aime pas le C-HR. Pouvez-vous me renseigner sur ce modèle et me dire quand il sera disponible au Québec ? J’ai une Matrix 2009 et je pense la changer prochainement.



— Lucie F.

R. La rumeur court en effet et, selon celle-ci, ce nouveau véhicule devrait apparaître d’ici la fin de l’année prochaine. L’arrivée de ce nouveau modèle coïnciderait incidemment avec la refonte de l’actuel C-HR. Sans surprise, la direction de Toyota refuse de dévoiler ses projets.