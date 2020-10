Q. Simple question sur la disponibilité des nouveaux VUS électriques en 2021. Je dois changer mon Honda CR-V 2008, qui est encore très utile, mais avec 510 000 km au compteur, il est plus près de la retraite que moi. J’habite dans les Cantons-de-l’Est et j’ai besoin pour mon travail d’un véhicule utilitaire (électrique) à quatre roues motrices. Le Kona électrique n’est pas 4 x 4. Le futur Tesla Model Y semble intéressant, mais il est cher. Avez-vous plus d’informations sur les produits futurs, s’il vous plaît ?



— Régis Bluteau

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Avec l’espoir que votre CR-V puisse rouler encore un peu, plusieurs véhicules électriques correspondant à vos critères apparaîtront au cours de la prochaine année. Parmi les véhicules susceptibles de vous intéresser, vous retrouverez la Nissan Ariya ou encore la Volkswagen ID.4 ou la Ford Mustang Mach E.

GROSSE DÉPENSE

Q. Nous avons plus de 70 ans et nous sommes propriétaires d’une Hyundai Sonata 2009 avec 70 000 km au compteur. Nous ne roulons pas beaucoup, comme vous le voyez. Nous avons eu 4300 $ de frais cette année et nous nous posons donc la question : on change de voiture ou pas ? Car nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Que nous conseillez-vous ?

– M. Gosselin

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Une Hyundai Sonata

R. Les dépenses encourues dépassent la valeur actuelle de votre véhicule. Si le véhicule fonctionne encore bien (ou mieux), pourquoi ne pas le conserver encore un peu ? Cependant, à la prochaine grosse réparation (merci de ne pas tenir compte des entretiens réguliers), mieux vaut lui faire vos adieux.

CONFORT DU SUD

Q. J’ai maintenant 71 ans et je voyage chaque année vers la Floride. J’aimerais une auto confortable. Pourriez-vous me dire quelle auto hybride je devrais choisir ? Mon budget se situe entre 30 000 $ et 35 000 $.

– G. V.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA La Toyota Camry Hybrid

R. Sans doute, l’un de vos meilleurs choix à l’heure actuelle est la Camry Hybrid de Toyota. Il s’agit d’un véhicule robuste, fiable et offrant une bonne valeur résiduelle.

LONGUE DURÉE

Q. Je souhaite acquérir une camionnette intermédiaire. J’hésite entre le Toyota Tacoma, le Ford Ranger ou le Chevrolet Colorado. Je conserve mes véhicules pendant une dizaine d’années. Je tire une roulotte. Je fais 10 000 km par année. Pour la fiabilité à long terme, quel modèle choisir ?

– Lucie

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le Chevrolet Colorado

R. Tous vos choix se défendent très bien. Le Colorado représente un choix très intéressant en raison de ses multiples configurations, mais le Tacoma demeure celui qui correspond le mieux à vos critères de durabilité.