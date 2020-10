Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Q. Ma sœur a loué pour quatre ans une Audi A3 Quattro bien équipée. La voiture a été louée en avril 2017 et la fin de son bail arrive en avril 2021. La valeur de rachat au terme du bail est de 22 000 $. Elle aura à l’odomètre approximativement 10 000 kilomètres maximum, en avril 2021. Comme ma sœur ne souhaite pas acheter cette voiture, j’aimerais le faire. Considérant la marque Audi (auto de luxe), d’après vous, est-ce que cette automobile serait un bon achat ? Le 28 août dernier, à une question similaire, vous aviez suggéré à un lecteur de remettre les clés (Audi A3) au concessionnaire, car la valeur résiduelle au contrat était supérieure à la valeur marchande du véhicule mentionné. D’après vous, est-ce semblable pour cette Audi A3 Quattro 2017 que j’aimerais acheter ?

— Normand Thibault

R. Chaque véhicule d’occasion est unique. C’est d’ailleurs ce qui fait son charme. Dans votre cas, le prix est fort intéressant si l’on considère le kilométrage parcouru. Il s’agit d’un bon achat dans la mesure où ce véhicule partage plusieurs composantes avec d’autres produits Volkswagen. Un achat très intéressant.

MYTHE OU RÉALITÉ ?

Q. Je suis sur le point de faire l’acquisition d’un utilitaire urbain. J’ai une préférence pour les véhicules japonais. Les récents et populaires modèles sud-coréens ne m’intéressent guère (apparence, habitabilité, valeur résiduelle), et ce, malgré la garantie et les accessoires offerts. Donc, les Honda HR-V, Mazda CX-30 et Subaru Crosstrek sont les modèles sur ma liste. Mon choix penche sérieusement vers la Crosstrek, mais il y a un détail important qui me fait hésiter : les frais d’entretien. De toute évidence, ce véhicule semble avoir une bonne réputation et un prix raisonnable. Mais semble-t-il que les frais d’entretien sont très élevés chez Subaru. Est-ce un fait ou une exagération ? Vos impressions ?

– P. Cormier

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek Premium 2020

R. Nous publierons très prochainement un banc d’essai sur la Crosstrek. Hormis la version hybride, il s’agit de l’un des meilleurs choix dans la catégorie. Cela dit, le CX-30 est aussi à considérer parmi vos choix en raison de son agrément de conduite supérieur à celui de la Subaru. Quant au HR-V, il offre une polyvalence plus étonnante encore que la Crosstrek. Des éléments à considérer, selon vos critères. Quant aux frais d’entretien (à ne pas confondre avec le coût des pièces), ils ne sont pas plus élevés que ceux d’autres véhicules, selon les résultats colligés auprès des propriétaires et lecteurs de La Presse +.

HYBRIDE POUR DEMAIN

Q. J’ai un Jeep Cherokee 2015 que je veux changer l’an prochain. J’aimerais connaître le meilleur rapport qualité-prix pour un VUS hybride. Qu’est-ce que vous conseillez ?

– Pierre Lebœuf

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4 hybride 2019

R. À l’heure actuelle, le choix n’est pas énorme. Il le sera davantage l’an prochain. Pour le moment, vous devriez considérer l’Escape de Ford ou encore le RAV4 de Toyota.

UN COUP DE JEUNE

Q. J’ai un cabriolet Audi A3 2016 acheté en 2015 qui affiche 50 000 km au compteur et qui est remisé religieusement six mois par année. J’ai acheté une garantie supplémentaire de quatre ans l’an dernier. J’aimerais la rajeunir pour une 2021, mais je ne la vois pas sur le site d’Audi. Ma question : y aura-t-il un nouveau modèle prochainement ? Je ne veux pas un gros modèle et j’aime beaucoup la conduite de mon Audi. De plus, pourquoi l’intérieur des décapotables est-il toujours noir ? C’est horrible !

– Francine, à la retraite

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Cabriolet Audi A3

R. L’A3 cabriolet quitte le catalogue canadien d’Audi. Voilà pourquoi vous ne la retrouverez pas sur le site du constructeur. Votre solution de rechange chez Audi porte désormais le code alphanumérique A5. Elle est plus enveloppée cependant. Si vous aimez la conduite de votre Audi, sans doute aimerez-vous celle de la Série 2 de BMW. Quant à la couleur de l’habitacle, on retrouve plus de couleurs sur les modèles plus élitistes. Enfin, pourquoi changer considérant votre utilisation et le kilométrage de votre véhicule actuel ?