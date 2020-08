Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Q. Je mesure 1,90 m et je pèse 100 kg. J’aime l’Audi TT 2018 coupé. Je n’ai pas encore eu l’occasion de faire l’essai de cette voiture, mais j’aimerais savoir si je serais à l’aise à l’intérieur. Mon second choix serait une Audi S3 2018. J’aimerais savoir ce que vous pensez de ces deux voitures ? Je cherche une bonne tenue de route, la traction intégrale et le plaisir de conduite. Je vais utiliser l’auto en toutes saisons. Pour ce qui est de l’entretien, j’ai un mécanicien de confiance qui travaille sur les produits Volkswagen, Audi et Porsche depuis plus de 15 ans. J’ai eu par le passé plusieurs VW (Golf, Jetta 2009, Tiguan 2016 et une Audi A4 2005).



– Philippe G.

R. La meilleure chose est d’essayer, mais cela ne risque pas d’être un problème en raison notamment de l’arc que décrit le pavillon et les nombreux ajustements des sièges. Les places arrière seront assurément inutilisables. Le problème que vous risquez de rencontrer, cependant, est l’effet de confinement ressenti à bord de ce véhicule en raison de la faible hauteur des glaces. Entre une S3 et une TT, le cœur dicte la TT, mais la raison prescrit la S3. Cette dernière, même si elle sera bientôt renouvelée, est plus polyvalente dans le cadre d’une utilisation quotidienne, et plus puissante aussi.

QUESTION FACILE

Q. J’aimerais me procurer un cabriolet. J’hésite entre une BMW Z3 (1998 à 2003) ou une Mazda MX-5 (années 2007-2009). Pour le coût d’entretien et la fiabilité, lequel serait le meilleur choix ?

— Serge

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Une Mazda MX-5 2020

R. Sans hésitation aucune, la MX-5. Ce modèle est non seulement plus fiable, mais beaucoup moins onéreux à entretenir (coût des pièces).

PENSEZ-Y BIEN

Q. Je conduis actuellement une Mazda 3, 2008 (140 000 km). J’aimerais changer de voiture dans la prochaine année. Je fais environ 12 000 km par année. J’ai considéré un véhicule électrique, mais ça ne me semble pas rentable en raison de mon faible kilométrage. Nous avons un deuxième véhicule (Mazda 5, 2018). Je cherche un plus petit véhicule qui logera confortablement mes deux enfants et qui me permettra principalement de me rendre au travail (autoroute). Je me demande aussi quel est le meilleur moment pour acheter. Mon budget est d’environ 25 000 $. J’aimerais acheter neuf.

— Valerie

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Accent

R. Votre Mazda est-elle en si mauvais état ? Votre kilométrage est somme toute peu élevé. Sans doute est-elle en mesure de vous accompagner encore quelques années ? L’achat d’un véhicule électrique n’est peut-être pas « rentable », pour reprendre votre expression, mais vous pourriez tout de même envisager une occasion récente. Ce n’est pas un véhicule neuf, mais presque, et vous pourriez réaliser des économies à long terme. Si vous souhaitez un véhicule d’appoint neuf, pourquoi ne pas considérer un véhicule comme la Hyundai Accent ? Il s’agit de la dernière année de commercialisation de ce modèle sur nos terres, mais vous pourriez obtenir un très bon prix assorti d’une garantie généreuse (5 ans/100 000 km).

ENCORE DE BONNES ANNÉES

Q. Mon dernier achat était un Volkswagen Touareg 2014 Comfortline qui affiche maintenant 150 000 km au compteur. Il s’agit, de loin, de la Volkswagen la plus fiable que j’ai eue, mais je me demande si je devrais changer à ce stade. Tous les entretiens ont été faits par le concessionnaire Volkswagen et le véhicule est en très bonne condition. Un changement d’emploi depuis 2017 a fait en sorte que je fais beaucoup moins de kilométrage par année. J’adore mon Touareg et je suis friand de la tenue de route allemande, mais j’habite en Abitibi et Volkswagen est le seul concessionnaire européen de ma région. Est-ce que, selon vous, le Touareg à 150 000 km risque d’entraîner d’importantes dépenses prochainement ? Devrais-je considérer le changer à ce stade ? Hélas, le Touareg n’est plus commercialisé. L’Atlas Crosssport m’intéresse bien, mais ce n’est pas la même qualité de véhicule.

— François C.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Volkswagen Touareg

R. Si votre véhicule est en très bonne condition, pourquoi ne pas le conserver encore un peu ? Sa valeur marchande actuelle oscille entre 12 000 $ et 15 000 $. Mieux vaut le garder et veiller à son entretien de façon suivie.