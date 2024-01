Toyota n’a pas chômé au cours de la dernière année. Debout sur l’accélérateur du changement, le constructeur japonais remet cela en 2024. Les visiteurs du Salon découvriront en avant-première canadienne la neuvième génération de la Camry. Celle-ci sera visible dans les concessions de la marque le printemps prochain.

D’ici là, Toyota attise notre intérêt avec les principales caractéristiques de ce nouveau modèle. Contrairement aux générations antérieures, toutes les Camry 2025 bénéficieront d’une motorisation hybride. Un moteur à essence (2,5 L) et deux moteurs électriques veillent à remuer cette berline de sa position statique. Selon la déclinaison (SE, XSE et XLE), celle-ci sera jumelée à un mode d’entraînement à deux ou à quatre roues motrices. Le châssis, pour sa part, demeure le même, mais Toyota a tout de même revu le travail des suspensions pour procurer à la Camry plus d’agilité et de réactivité.

Le profil redessiné de la Camry enveloppe un habitacle lui aussi redécoré. Les sièges procurent désormais plus de confort au niveau des assises, plus longues. L’insonorisation a également été améliorée à l’aide de nouveaux matériaux et de glaces en verre feuilleté à l’avant. Le modèle d’entrée de gamme (SE) encastre un écran d’infodivertissement de 8 po, comparativement à 12,3 po pour les versions plus luxueuses. Ces dernières pourront par ailleurs bénéficier d’un toit ouvrant panoramique, une première pour une Camry Hybride.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Tacoma Trailhunter

Par ailleurs, les visiteurs auront l’occasion de découvrir le nouveau Tacoma à motorisation hybride. Celle-ci est composée d’un moteur de 2,4 L turbocompressé et d’un autre, électrique celui-là, enchâssé dans la boîte de vitesses à huit rapports. Baptisée i-Force Max, cette mécanique bicéphale produit 326 ch et 465 lb-pi de couple. Elle sera associée à plusieurs déclinaisons, y compris à la version Trailhunter, nouvel ajout à la gamme Tacoma.