Mitsubishi s’amène tout sourire à Montréal. La marque aux trois diamants a connu, en 2023, sa meilleure année au Canada avec près de 36 000 unités neuves vendues, une hausse de 61,6 % par rapport à l’année précédente. Un record largement attribuable à l’Outlander qui, pour la première fois, prend la pose au Salon.

Précurseur de la technologie hybride rechargeable (PHEV), Mitsubishi a revu sa copie et compte sur cette deuxième génération pour se maintenir en tête du peloton. La mise en chantier de cette seconde génération de PHEV a commencé il y a un peu plus de cinq ans avec pour objectif d’accroître ses performances écologiques. Contrairement au modèle antérieur, l’Outlander PHEV ne sollicite plus avec autant d’empressement son moteur à essence. Cela s’explique en grande partie par l’utilisation d’une batterie de plus grande capacité (20 kWh au lieu de 13,8 kWh) qui lui assure une autonomie électrique de 61 km. La portion thermique (quatre-cylindres de 2,4 L) fait, pour sa part, l’objet de quelques raffinements et gagne dans la foulée quelques chevaux supplémentaires.

PHOTO FOURNIE PAR MITSUBISHI Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi propose sur l’Outlander un rouage à quatre roues motrices sophistiqué. Celui-ci comporte trois modes de conduite (Eco, Normal et Puissance) et quatre autres en fonction des conditions du terrain (Tarmac, Gravier, Neige et Boue). Ce qu’il faut retenir ici est la puissance nettement accrue du moteur électrique arrière. Plus compact, ce dernier a permis d’intégrer une troisième banquette et d’augmenter le volume du réservoir d’essence. Mentionnons enfin que l’Outlander PHEV comporte deux prises (capacité maximale de 1500 watts) en mesure de faire fonctionner de petits appareils domestiques (cafetière, grille-pain) et la fonctionnalité V2H (Vehicle to Home) pour alimenter sa résidence en électricité.