Plus de 113 000 véhicules touchés par deux campagnes de rappel

Hyundai a déployé la semaine dernière deux importantes campagnes de rappel qui concernent au total 113 202 véhicules au Canada.

Charles René

La Presse

La première, dont l’envergure se situe à 60 898 exemplaires, vise à corriger un problème avec les segments de pistons de modèles équipés du quatre-cylindres de 2 L Nu. Des propriétaires de Hyundai Elantra (2019), Kona (2019 à 2021) et Veloster (2019 et 2020) devront faire inspecter leur véhicule au concessionnaire pour déceler s’il est touché par cette défectuosité.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Santa Fe Sport 2013

Les symptômes sont une grande consommation d’huile et un bruit anormal émanant du compartiment moteur, d’après la fiche publiée par Transports Canada. Le moteur peut, dans certains cas, carrément rendre l’âme lorsque le véhicule est en mouvement. Pour corriger la situation, Hyundai pourrait au besoin faire le remplacement complet de ces quatre-cylindres, alors que ceux qui ne présentent pas de symptômes recevront une mise à jour d’un logiciel permettant de détecter à l’avance des dommages potentiels par le bruit.

Risque d’incendie pour des Santa Fe Sport

Le second rappel cherche à régler un problème de fuite de liquide de frein incommodant 52 304 VUS Santa Fe Sport d’années-modèles 2013 à 2015. Toujours selon l’information publiée par Transports Canada, sur certains véhicules, le liquide en question peut pénétrer dans le module de gestion du freinage, ce qui pose un risque d’incendie en causant un court-circuit.

Les clients devront, encore là, se plier à une inspection de la pièce, qui pourrait être remplacée si elle est jugée défectueuse. Entretemps, on recommande de garer les Santa Fe Sport rappelés à l’extérieur, le plus loin possible d’autres véhicules.

Ces rappels s’ajoutent à une longue liste de rappels liés à des bris mécaniques majeurs et à des risques d’incendie affectant de nombreux modèles Hyundai et Kia depuis cinq ans. Selon un décompte fait par Associated Press, pas moins de 8 millions de véhicules ont été touchés dans le monde.