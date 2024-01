Essai routier Hyundai Venue : perdre l’Accent

Hyundai Canada a annoncé en août 2020 l’abandon de sa voiture sous-compacte Accent. Cette décision, qui s’inscrivait dans une mouvance généralisée vers des véhicules plus hauts et plus gros, confirmait l’érosion de tout un segment et de l’abordabilité même des véhicules neufs. En guise de consolation, le constructeur coréen offre depuis le Venue, un multisegment sous-compact qui tente, avec sa jovialité, de justifier l’addition plus élevée.