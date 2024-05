Performances

Moteurs et alimentation

(RWD) Électrique synchrone à aimants permanents

1 moteur/batterie de 69 kWh (64 kWh utiles) 268 ch et 253 lb-pi de couple

1 moteur/batterie de 69 kWh (64 kWh utiles) 268 ch et 253 lb-pi de couple (AWD) Électrique synchrone à aimants permanents

2 moteurs/batterie de 69 kWh (64 kWh utiles) 422 ch et 400 lb-pi de couple

Performances

Accélération (0-100 km/h) : 3,6 secondes (2 moteurs), 5,3 secondes (1 moteur)

Vitesse maximale : 180 km/h

Capacité de remorquage maximale : 680 kg (1500 lb)

Boîte de vitesses

De série : Automatique

Optionnelle : Aucune

Modes d’entraînement : Propulsion (1 moteur)/Intégral (2 moteurs)

Consommation et dimensions

Pneus

225/55R18

245/45R19

Autonomie/temps de recharge

426 à 442 km 26,5 minutes (10 % -80 %) charge rapide

Dimensions

Empattement : 2650 mm

Longueur : 4233 mm

Hauteur : 1550 mm

Largeur : 1833 mm⁠ (rétroviseurs extérieurs exclus)

Collaboration spéciale

PHOTO FOURNIE PAR SMART La Smart #1

Qu’on se le dise, l’EX30 n’est pas une création certifiée suédoise à 100 %. En effet, ce modèle partage la même architecture technique que la Smart #1 (notre photo). Cette dernière n’a rien à voir cependant avec la ForTwo autrefois commercialisée au Canada. Pour la petite histoire, le consortium Geely (propriétaire de Volvo) a formé une alliance avec Mercedes pour relancer la marque Smart sur les marchés internationaux. La Smart #1, tout comme l’EX30, prend naissance en Chine. À noter que Volvo produira également l’EX30 en Europe à compter de l’an prochain.

Avant l’EX, il y a eu la C

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO La Volvo C30

La dernière « petite » Volvo s’appelait C30. Celle-ci fut commercialisée de 2006 à 2013. Elle était 20 centimètres plus longue que l’EX30 et reposait alors sur un châssis conçu par Ford (son propriétaire de l’époque). Dessinée par le styliste québécois Simon Lamarre, la C30 a, au cours de sa carrière commerciale, connu une déclinaison entièrement électrique. Produite au compte-gouttes, elle embarquait à son bord une batterie de 24 kWh et avait une autonomie de 150 km.