Voici trois modèles concurrents de la Subaru Impreza RS

Kia Forte

Prix : à partir de 23 495 $

La Forte de Kia plaît beaucoup en raison de ses prix concurrentiels, de sa longue liste de caractéristiques de série et de sa garantie de base rassurante (5 ans/100 000 km). Par rapport à la Subaru, la Forte permet de bénéficier d’une mécanique plus véloce (1,6 L suralimenté), mais celle-ci n’est offerte que sur les déclinaisons les plus coûteuses. Le moteur de 2 L de série consomme plus et ne se révèle pas plus prompt que le 2,5 litres de l’Impreza. Tout comme cette dernière, la Forte fait également appel à une boîte à variation continue (CVT) au rendement parfois brouillon par rapport à celle de Subaru. En outre, la Kia n’entraîne que ses roues avant.

Mazda3 GT

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA La Mazda3 GT

Prix : à partir de 32 000 $

Joliment dessinée, la compacte de Mazda fait aussi la part belle aux qualités dynamiques et procure un bel agrément de conduite. Un rouage à quatre roues motrices est offert. Sa direction à l’assistance parfaitement dosée et son équilibre général en font une auto agréable et amusante à conduire. La boîte manuelle est exquise à manier, le moteur atmosphérique fait preuve de plus de vélocité que celui de la Subaru. En revanche, Mazda propose une autre option : une mécanique suralimentée par turbocompresseur. Toujours par rapport à l’Impreza RS, la 3 offre un habitacle plus valorisant (texture, matériaux), mais des places arrière et un coffre plus étriqués. En outre, la visibilité est mauvaise.

Volkswagen Jetta GLI

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La Volkswagen Jetta GLI

Prix : à partir de 35 560 $

Partiellement rénovée il y a tout juste un an, la Jetta GLI retient toujours les services d’un 2 L turbocompressé (228 ch et 258 lb-pi de couple). Celui-ci s’avère plus véloce que le 2,5 L de l’Impreza RS et surtout plus expressif, mais il n’entraîne que les roues avant (traction). En outre, l’allemande propose toujours une boîte manuelle, même si celle-ci souffre d’une commande caoutchouteuse. En contrepartie, la Jetta GLi se trouve pénalisée par une carrosserie moins fonctionnelle, et la présentation de son habitacle est tout aussi austère.