Il s’agit de mon premier produit Subaru, et je dois dire que jusqu’à présent, je suis grandement satisfait. La fiabilité est irréprochable, la conduite est agréable et le régulateur de vitesse qui se module automatiquement sur la vitesse du véhicule nous précédant est vraiment utile lors des grands et petits voyages. Les phares qui se mettent en position haute ou basse automatiquement sont aussi une belle innovation. L’espace de rangement est incroyable et l’insonorisation de l’habitacle est irréprochable. Le seul petit hic est le manque de puissance du moteur en reprises, et le bruit lancinant de la boîte de vitesse CVT. Dans la neige, c’est un véhicule très sécuritaire, car nous avons un chalet avec une forte pente et le Subaru s’en tire toujours ! Autre pépin : le système d’infodivertissement qui a parfois de la difficulté avec le branchement sur un iPhone.