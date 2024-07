Performances

Moteur

H4 DACT 2,5 L 180 ch

178 lb-pi de couple

Performances

Rapport poids/puissance : 9,16 kg/ch (Sport)

Accélération (0-100 km/h) : 8,7 secondes

Capacité de remorquage : 680 kg

Boîte de vitesses

De série : automatique à variation continue (CVT)

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : intégral

Consommation et dimensions

Pneus

225/55R18

225/60R17 125/50R19

Capacité du réservoir, essence recommandée

63 L

Ordinaire

Dimensions

Empattement : 2670 mm

Longueur : 4655 mm

Hauteur : 1730 mm

Largeur : 2063 mm (rétroviseurs extérieurs inclus)

Bientôt hybride

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU USA La version hybride du Subaru Forester

Une fois n’est pas coutume, mais Subaru consent cette fois à révéler quelques-uns de ses projets. Celui, par exemple, de glisser une motorisation hybride sous le capot de cette génération du Forester, une première pour ce modèle. La marque à la constellation d’étoiles n’en dira pas bien plus, si ce n’est que ce moteur baptisé e-boxer a été conçu avec l’aide de Toyota. On ne connaît ni la cylindrée, ni la puissance, ni même la taille de la batterie. Cette dernière sera de toute évidence petite, dans la mesure où la batterie se rechargera d’elle-même et non au moyen d’une borne. La venue de l’e-boxer est attendue au cours de l’année 2025.

Coureur des bois

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU USA La version Wilderness du Subaru Forester

Pour ses débuts, le catalogue du Forester compte cinq déclinaisons : Commodité, Tourisme, Sport, Limited et Premier. On peut présumer que deux autres s’ajouteront dans les prochains mois, dont la version Wilderness. Offerte aux acheteurs de la génération précédente, la version Wilderness se démarquait notamment par sa garde au sol plus élevée et sa capacité de remorquage accrue.